Jérusalem-Est : Londres maintient une mission malgré la fermeture de son consulat décidée par Israël

Le Royaume-Uni maintient une mission diplomatique à Jérusalem-Est malgré la fermeture de son consulat par Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Ed Miliband, souligne que cette structure continuera d'assurer des services essentiels tout en contestation du droit israélien à fermer cette représentation séculaire, affirmant aussi son soutien à une solution à deux États.

Le Royaume-Uni conservera une présence diplomatique à Jérusalem-Est. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, a annoncé jeudi 8 octobre que le bâtiment du consulat général resterait ouvert sous le nom de « UK Mission, Jerusalem ». Cette structure continuera d’assurer des services essentiels et les relations avec les Palestiniens, après des discussions avec les autorités israéliennes.

Israël avait ordonné la fermeture du consulat en réaction aux mesures annoncées par Londres le 8 septembre contre le commerce avec les colonies israéliennes de Cisjordanie et certains acteurs soutenant leur développement. Les enseignes du consulat ont été retirées jeudi, à l’expiration du délai fixé par les autorités israéliennes. Cette décision ne concerne pas l’ambassade britannique à Tel-Aviv, chargée des relations avec Israël.

Des effectifs réduits et des discussions toujours ouvertes

Londres a temporairement retiré une partie de ses employés et de leurs familles pour des raisons de sécurité. Ed Miliband explique que, sans accord avec Israël, les garanties nécessaires à la protection du personnel et des locaux ne pouvaient être assurées. Le gouvernement britannique souhaite renforcer de nouveau sa présence dans les prochains mois et précise qu’il ne prendra pas de mesures réciproques tant que les discussions resteront crédibles.

Le maintien d’une mission ne met toutefois pas fin au différend. Le Royaume-Uni conteste le droit d’Israël à fermer une représentation implantée depuis près de deux siècles et rappelle sa position selon laquelle Jérusalem-Est est un territoire occupé. Londres affirme également maintenir les mesures prises en septembre, qu’il présente comme un soutien à une solution à deux États et à la sécurité des populations israélienne et palestinienne.