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Les États-Unis ont expulsé plus de 500 migrants vers l’Afrique sans attaches dans les pays d’accueil, selon HRW

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Les États-Unis ont expulsé plus de 500 migrants vers l’Afrique sans attaches dans les pays d’accueil, selon HRW
Les États-Unis ont expulsé plus de 500 migrants vers l’Afrique sans attaches dans les pays d’accueil, selon HRW

Plus de 500 migrants ont été expulsés par les États-Unis vers des pays africains avec lesquels ils n’avaient aucun lien, selon un rapport publié jeudi 8 octobre par Human Rights Watch. L’organisation dénonce des transferts réalisés sans possibilité réelle de contester la destination ou de faire connaître les risques encourus. Certaines personnes bénéficiaient auparavant d’une protection contre un renvoi dans leur pays d’origine.

L’enquête s’appuie notamment sur 24 entretiens menés entre février et juillet 2026. Elle documente des expulsions vers six pays : le Cameroun, l’Eswatini, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Ces destinations constituent le périmètre étudié par l’ONG.

Des détentions et des risques de renvoi dénoncés

Human Rights Watch rapporte des détentions arbitraires à l’arrivée et des difficultés d’accès aux soins. Certaines personnes n’auraient eu d’autre option concrète que de retourner dans leur pays d’origine, malgré des risques de persécution ou de torture. L’organisation demande la suspension des transferts vers les États qui ne garantissent pas une procédure d’asile équitable et une protection contre ces renvois.

L’administration Trump défend cette politique comme un moyen d’expulser rapidement des étrangers faisant l’objet d’une décision définitive d’éloignement, lorsque leur pays d’origine ne les accepte pas immédiatement. La Cour suprême a provisoirement autorisé la poursuite du dispositif, dans l’attente de l’examen du dossier prévu en décembre.

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