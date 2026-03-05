Le gouvernement britannique a annoncé le lancement d’une enquête indépendante sur l’antisémitisme dans les écoles et les collèges d’Angleterre, après une forte hausse des incidents signalés dans les établissements scolaires.

Cette initiative intervient alors que des données récentes montrent que les incidents antisémites liés au milieu scolaire ont doublé depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi dans la bande de Gaza.

Selon le Community Security Trust (CST), une organisation qui conseille la communauté juive en matière de sécurité, 204 incidents antisémites liés aux écoles ont été recensés en 2025, soit environ deux fois plus qu’avant 2023.

La ministre britannique de l’Éducation, Bridget Phillipson, a déclaré que ces chiffres étaient « clairs et alarmants », soulignant que certains enseignants juifs ayant exprimé leurs inquiétudes avaient le sentiment que leurs préoccupations n’avaient pas été prises au sérieux.

« Les chiffres sont éloquents et clairs », a-t-elle affirmé dans un communiqué, ajoutant qu’il était inacceptable que des membres du personnel éducatif ou des élèves se sentent en danger dans les établissements scolaires.

La Grande-Bretagne a également enregistré une hausse globale des actes antisémites ces dernières années. En 2025, les incidents ont augmenté de 4 %, atteignant le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays, selon les données disponibles.

Les autorités espèrent que l’enquête permettra de mieux comprendre l’ampleur du phénomène dans le système éducatif et d’identifier les mesures nécessaires pour protéger les élèves et les enseignants.