La police britannique a annoncé mercredi l’arrestation de trois hommes soupçonnés d’avoir aidé les services de renseignement chinois, dans le cadre d’une enquête liée à des activités d’espionnage présumées.

Les arrestations ont été menées par des unités antiterroristes. Un homme de 39 ans a été interpellé à Londres, tandis que deux autres suspects, âgés de 68 et 43 ans, ont été arrêtés au Pays de Galles. Des perquisitions ont également été effectuées à Londres, Cardiff et East Kilbride, en Écosse. Les trois hommes sont actuellement en garde à vue.

Conformément à la pratique habituelle des autorités britanniques, les identités des suspects n’ont pas été rendues publiques. Toutefois, des médias locaux ont rapporté que l’un des hommes arrêtés serait le conjoint d’une députée travailliste en exercice.

La parlementaire concernée a affirmé n’avoir jamais posé de questions liées à la Chine dans le cadre de son travail parlementaire.

Ces arrestations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre le Royaume-Uni et la Chine, marquées par des accusations réciproques d’espionnage.

En novembre dernier, le service de sécurité britannique MI5 avait averti les parlementaires que des agents chinois tentaient de recueillir des informations et d’influencer les activités politiques à Westminster. Le gouvernement britannique avait alors dénoncé ce qu’il avait qualifié de « tentative secrète et calculée » d’ingérence dans la vie politique du pays.