Le gouvernement britannique prévoit de supprimer l’hébergement et l’aide financière accordés aux demandeurs d’asile qui travaillent illégalement, enfreignent la loi ou sont jugés capables de subvenir à leurs propres besoins.

Ces mesures s’inscrivent dans la stratégie du gouvernement du Premier ministre Keir Starmer visant à durcir la politique migratoire et à réduire les incitations à entrer illégalement au Royaume-Uni.

Selon les autorités, la réforme vise également à limiter le recours coûteux aux hôtels pour loger les demandeurs d’asile, une solution largement utilisée ces dernières années face à l’augmentation des arrivées.

Les nouvelles règles cibleraient notamment les personnes qui enfreignent les conditions de leur demande d’asile, par exemple en travaillant sans autorisation, ainsi que celles qui disposent de moyens suffisants pour se loger elles-mêmes.

Le gouvernement affirme que ces changements devraient permettre de réduire les dépenses publiques liées à l’accueil des demandeurs d’asile et de renforcer la crédibilité du système migratoire.

Ces mesures doivent encore être approuvées par le Parlement britannique avant d’entrer en vigueur, une mise en application étant envisagée pour le mois de juin.

La question de l’immigration est devenue un sujet central du débat politique au Royaume-Uni, alors que le gouvernement fait face à la pression du parti populiste anti-immigration Reform UK, dirigé par Nigel Farage, dans les sondages d’opinion.