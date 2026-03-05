Le Japon et les États-Unis étudient l’intégration d’un projet de centrale nucléaire dans la prochaine série d’accords liés au plan d’investissement japonais de 550 milliards de dollars, selon deux sources proches du dossier.

Le projet, qui pourrait impliquer l’entreprise américaine Westinghouse, viserait à renforcer les chaînes d’approvisionnement énergétique des deux pays dans un contexte de préoccupations croissantes sur la sécurité énergétique mondiale.

Ces discussions interviennent alors que la guerre au Moyen-Orient ravive les inquiétudes concernant la stabilité des marchés énergétiques et l’accès aux ressources.

Selon les sources, plusieurs accords sont actuellement à l’étude et pourraient être annoncés lors de la visite du Premier ministre japonais Sanae Takaichi à Washington, prévue le 19 mars, où elle doit rencontrer le président américain Donald Trump.

Parmi les projets envisagés figure également la création d’une usine de fusion et d’affinage du cuivre, destinée à renforcer l’approvisionnement en métaux essentiels pour l’industrie et les technologies avancées.

Tokyo cherche à finaliser ces projets dans le cadre des engagements d’investissement pris après l’accord tarifaire conclu avec les États-Unis, visant à renforcer les liens économiques entre les deux alliés.