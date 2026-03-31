Inde : bataille judiciaire à 4 milliards de dollars autour d’actifs clés et du seul circuit de F1 du pays

Le milliardaire indien Anil Agarwal conteste devant la Cour suprême l’offre gagnante de son compatriote Gautam Adani pour la reprise d’un conglomérat en faillite. Ce bras de fer judiciaire intensifie la lutte autour d’un ensemble d’actifs stratégiques évalués à environ 4 milliards de dollars, comprenant notamment le seul circuit de Formule 1 du pays.

Le groupe Vedanta, contrôlé par Anil Agarwal, a engagé une action en justice contre la décision d’un comité de créanciers ayant attribué les actifs de Jaiprakash Associates au groupe Adani. Ce portefeuille inclut des projets immobiliers, des infrastructures énergétiques, des cimenteries ainsi que le circuit international de Buddh, situé près de New Delhi.

Vedanta affirme que son offre, estimée à 1,8 milliard de dollars, était supérieure. Toutefois, les créanciers ainsi qu’un tribunal indien ont validé la proposition d’Adani, évaluée à 1,5 milliard de dollars, en raison de paiements initiaux jugés plus élevés et plus sécurisés.

Le groupe d’Agarwal demande désormais à la Cour suprême indienne de suspendre l’acquisition et d’examiner les conditions de la transaction. Selon des documents judiciaires, Vedanta conteste notamment les critères ayant conduit à privilégier l’offre concurrente.

Ni Vedanta ni le groupe Adani Group n’ont, à ce stade, répondu aux sollicitations des médias. L’issue de cette procédure pourrait avoir des répercussions majeures sur l’équilibre des forces économiques en Inde.

Une victoire d’Adani renforcerait considérablement sa stratégie d’expansion dans l’immobilier et les infrastructures, en complément de ses projets déjà en cours à Mumbai, notamment la réhabilitation de Dharavi, l’un des plus grands bidonvilles d’Asie.

L’un des enjeux majeurs de ce dossier concerne également le circuit international de Buddh, qui pourrait relancer l’espoir d’un retour de la Formule 1 en Inde. Les courses y sont suspendues depuis plus de treize ans en raison de différends fiscaux et réglementaires.

Ce litige illustre les rivalités croissantes entre grands groupes industriels indiens, dans un contexte de consolidation économique et de compétition accrue pour des actifs stratégiques. La décision de la Cour suprême sera déterminante pour l’avenir de ce projet et pour l’attractivité du pays dans les grandes compétitions internationales.