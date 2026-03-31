Japon et Indonésie s’allient face aux tensions avec l’Iran et à la menace sur l’énergie mondiale

Le Japon et l’Indonésie ont décidé de renforcer leur coordination en matière de sécurité énergétique, dans un contexte de perturbations des approvisionnements mondiaux liées au conflit impliquant l’Iran. Cette annonce a été faite à Tokyo à l’issue d’une rencontre entre les dirigeants des deux pays.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a souligné que la situation actuelle remet au premier plan l’importance stratégique des ressources énergétiques. « Compte tenu de la situation en Iran, l’importance de la sécurité énergétique est à nouveau reconnue à l’échelle mondiale », a-t-elle déclaré.

Aux côtés du président indonésien Prabowo Subianto, elle a insisté sur le rôle clé de l’Indonésie, riche en ressources naturelles, dans cette coopération renforcée. Les deux pays entendent ainsi sécuriser leurs approvisionnements en pétrole et en gaz dans un environnement international incertain.

La guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran perturbe en effet les flux énergétiques vers l’Asie, région fortement dépendante des importations d’hydrocarbures. Cette situation accroît la vulnérabilité des économies asiatiques face aux chocs extérieurs.

Dans ce contexte, Tokyo cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement et à renforcer ses partenariats stratégiques. L’Indonésie apparaît comme un allié de premier plan en raison de ses ressources énergétiques et de sa position géographique.

Cette coopération pourrait inclure des initiatives conjointes dans les domaines de l’exploration, de la production et du transport de ressources énergétiques, ainsi que des investissements croisés pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

Pour Jakarta, cet accord représente également une opportunité de valoriser ses ressources naturelles tout en renforçant son poids diplomatique dans la région. Il s’inscrit dans une stratégie plus large visant à attirer des partenaires internationaux.

Cette annonce illustre la montée des préoccupations liées à la sécurité énergétique dans un contexte de tensions géopolitiques accrues. Elle témoigne aussi d’une recomposition des alliances économiques en Asie face aux incertitudes du marché mondial de l’énergie.