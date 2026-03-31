La Russie a décidé de réorganiser en profondeur sa production de vaccins vétérinaires à la suite d’une épidémie ayant entraîné l’abattage massif de milliers de bovins en Sibérie. Cette crise sanitaire a mis en lumière les failles du système agricole du pays.

Le président Vladimir Poutine a signé un décret visant à fusionner plusieurs entreprises publiques du secteur en une seule entité, baptisée Société russe de l’industrie biologique. Cette réforme vise à centraliser les moyens et à renforcer l’efficacité de la réponse sanitaire.

L’initiative intervient après une crise majeure dans la région de Novossibirsk, où la mort de nombreux animaux a déclenché une rare vague de protestations parmi les agriculteurs. Ces derniers ont dénoncé les pertes économiques et les insuffisances du système de prévention.

Les autorités ont attribué l’épidémie à des maladies telles que la pasteurellose et la rage, tout en reconnaissant des lacunes dans la couverture vaccinale de certaines exploitations. Ces défaillances ont contribué à la propagation rapide de la maladie.

Toutefois, certaines sources évoquent également la possibilité d’une épidémie non confirmée de fièvre aphteuse, alimentant les inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins existants. Cette hypothèse renforce les doutes sur la capacité du système à contenir de telles crises.

Face à cette situation, le gouvernement entend renforcer l’indépendance technologique du pays et améliorer la gestion des crises sanitaires dans le secteur agricole. La réforme vise aussi à stimuler les investissements dans la médecine vétérinaire.

Cette restructuration doit permettre de moderniser les capacités de production et de mieux anticiper les risques sanitaires. Elle s’inscrit dans un effort plus large de consolidation des secteurs stratégiques.

Dans un contexte de guerre et de pressions économiques, cette crise souligne l’importance cruciale de la sécurité alimentaire pour Moscou. Les autorités espèrent que cette réforme permettra d’éviter de nouvelles crises et de restaurer la confiance des agriculteurs.