Collision mortelle à LaGuardia : des manquements aux procédures de contrôle aérien pointés du doigt

Une possible violation des procédures de contrôle aérien est au cœur de l’enquête sur la collision survenue à l’aéroport LaGuardia Airport, selon un document consulté par Reuters. L’accident, impliquant un avion d’Air Canada et un véhicule au sol, a ravivé les inquiétudes sur la sécurité et les conditions de travail dans le secteur aérien américain.

Les faits se sont déroulés le 22 mars vers 23h37, lorsque l’appareil est entré en collision avec un camion de pompiers. L’accident a coûté la vie aux deux pilotes, provoquant une onde de choc dans l’industrie aéronautique et relançant les débats sur la sécurité des opérations au sol.

Selon les éléments préliminaires, les effectifs de contrôleurs aériens présents cette nuit-là pourraient avoir enfreint les règles en combinant des missions aériennes et terrestres avant minuit. Une telle pratique est pourtant interdite par des procédures mises en place après un précédent accident survenu en 1997.

Ces règles visent à éviter une surcharge de travail pour les contrôleurs, en séparant clairement la gestion du trafic aérien et celle des opérations au sol. Leur non-respect pourrait avoir contribué à la confusion ayant mené à la collision.

L’enquête est menée par le National Transportation Safety Board, qui cherche notamment à déterminer le rôle précis de chaque contrôleur impliqué au moment de l’accident. Les autorités examinent en détail les tâches attribuées et les décisions prises.

Cet incident met en lumière un problème plus large : la pénurie de personnel dans le contrôle aérien aux États-Unis. Selon plusieurs professionnels du secteur, ce manque d’effectifs, y compris au niveau des superviseurs, conduit de plus en plus souvent à la combinaison de rôles.

Cette surcharge de travail pourrait accroître les risques d’erreurs dans des environnements déjà complexes. Les syndicats et experts alertent depuis plusieurs années sur les conséquences de ces conditions sur la sécurité aérienne.

La collision de LaGuardia relance ainsi les interrogations sur l’organisation du contrôle aérien et la capacité du système à garantir un niveau de sécurité optimal. Les conclusions de l’enquête seront déterminantes pour identifier les responsabilités et envisager d’éventuelles réformes.