Ukraine frappe un port pétrolier stratégique russe : nouvelles attaques de drones à Oust-Louga

Des drones ukrainiens ont de nouveau ciblé le port russe d’Oust-Louga, sur la mer Baltique, selon plusieurs sources. Un terminal pétrolier a été touché lors de ces frappes, marquant une nouvelle escalade dans la guerre des infrastructures énergétiques entre Kyiv et Moscou.

D’après les informations disponibles, les installations visées incluent un terminal exploité par Transneft. Des images satellites ont montré de la fumée s’élevant de réservoirs de stockage, suggérant des dommages significatifs sur ce site clé pour les exportations de pétrole russe.

Ces attaques s’inscrivent dans une stratégie plus large de l’Ukraine visant à perturber les capacités d’exportation énergétique de la Russie. Kyiv intensifie depuis plusieurs mois ses frappes contre les infrastructures pétrolières et logistiques russes.

Pour Moscou, ces opérations représentent un défi croissant. Les attaques répétées compliquent la gestion des flux d’exportation de pétrole, un secteur essentiel pour l’économie russe et ses revenus en devises.

Le Kremlin a rapidement condamné ces frappes, les qualifiant d’« attaques terroristes ». Cette rhétorique illustre la tension croissante entre les deux pays, engagés dans un conflit prolongé aux multiples dimensions.

Le port d’Oust-Louga constitue une plateforme stratégique majeure pour les exportations russes via la mer Baltique. Toute perturbation de son activité peut avoir des répercussions importantes sur les marchés énergétiques internationaux.

Ces nouvelles frappes soulignent également l’évolution du conflit vers une guerre de plus en plus technologique, où les drones jouent un rôle central dans les opérations offensives.

À mesure que les attaques se multiplient, les risques pour les infrastructures énergétiques et la stabilité des approvisionnements mondiaux s’accentuent. Cette dynamique pourrait continuer à peser sur les marchés pétroliers et sur l’équilibre géopolitique global.