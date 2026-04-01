Washington accuse Moscou et Pékin d’aider l’Iran et promet de riposter

Les États-Unis ont affirmé être prêts à s’opposer aux actions de la Russie et de la Chine visant à soutenir l’Iran, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Cette mise en garde a été formulée par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, lors d’un point de presse au Pentagone.

« Nous savons exactement ce que font la Russie et la Chine », a déclaré Pete Hegseth, assurant que Washington n’hésiterait pas à « atténuer ou affronter directement » ces actions si nécessaire. Le responsable américain n’a toutefois pas détaillé publiquement les éléments de renseignement évoqués.

Ces déclarations interviennent alors que le conflit impliquant l’Iran connaît une intensification. Selon le chef du Pentagone, les prochains jours pourraient s’avérer décisifs dans l’évolution de la situation sur le terrain.

Des accusations similaires ont été relayées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui affirme que la Russie fournirait à Téhéran des drones ainsi que des renseignements militaires. Ces allégations, si elles sont confirmées, témoigneraient d’un élargissement des soutiens autour de l’Iran.

Pete Hegseth a également évoqué des signes de fragilité au sein des forces armées iraniennes. Selon des informations issues du renseignement américain, les frappes en cours affecteraient le moral des troupes, entraînant des désertions, des pénuries de personnel clé et des tensions au sein du commandement.

Ces éléments, non vérifiables de manière indépendante, participent néanmoins à la guerre de communication entourant le conflit. Ils visent à illustrer l’impact des opérations militaires sur les capacités de l’Iran.

Dans ce contexte, la rivalité entre grandes puissances s’invite de plus en plus ouvertement dans la crise. Les accusations croisées et les mises en garde témoignent d’un risque d’élargissement du conflit au-delà de la région.

La position américaine souligne enfin la volonté de Washington de contenir toute forme de soutien extérieur à Téhéran, au moment où les équilibres géopolitiques se tendent davantage sur la scène internationale.