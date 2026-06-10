Anthropic ouvre au public son IA la plus puissante, mais sous haute surveillance

La course mondiale à l’intelligence artificielle franchit une nouvelle étape. La start-up américaine Anthropic a annoncé l’ouverture au grand public de Fable 5, la première version accessible de sa nouvelle gamme d’intelligence artificielle Mythos, présentée comme la plus avancée jamais développée par l’entreprise. Cette décision marque un tournant pour la société fondée par d’anciens chercheurs d’OpenAI, qui mise depuis plusieurs années sur un positionnement centré sur la sécurité et le contrôle des risques liés à l’IA.

Dévoilée au printemps, la famille de modèles Mythos avait jusqu’à présent été réservée à un cercle restreint d’entreprises, d’organisations stratégiques et d’institutions gouvernementales. Anthropic estimait alors que les capacités de cette technologie étaient suffisamment avancées pour nécessiter des mesures de précaution exceptionnelles. Avec Fable 5, l’entreprise ouvre désormais l’accès à cette nouvelle génération d’IA, tout en conservant d’importantes limitations destinées à empêcher certains usages jugés sensibles.

Une version bridée pour limiter les risques

La version mise à disposition du public a notamment été restreinte dans les domaines liés à la cybersécurité, aux risques biologiques et aux applications pouvant faciliter la conception d’armes chimiques ou biologiques. Anthropic considère que ces secteurs présentent aujourd’hui les principaux dangers potentiels liés aux systèmes d’intelligence artificielle les plus puissants.

Parallèlement, la société continue de proposer une version intégrale baptisée Claude Mythos 5 à certains partenaires sélectionnés. Selon Anthropic, cette technologie est capable d’identifier et d’exploiter des vulnérabilités informatiques avec une efficacité sans précédent, ce qui a rapidement attiré l’attention des gouvernements, des agences de sécurité et des grandes entreprises confrontées à la montée des menaces numériques.

Un débat mondial sur la sécurité de l’IA

La stratégie d’Anthropic n’a toutefois pas fait l’unanimité. Lors de la présentation initiale de Mythos, plusieurs observateurs avaient accusé l’entreprise de pratiquer un « marketing de la peur » afin de valoriser ses produits. Pourtant, les performances observées lors des premiers tests ont conduit de nombreuses institutions à prendre la menace au sérieux. Le gouvernement américain lui-même a finalement procédé à une évaluation du modèle malgré les tensions existantes entre Anthropic et certaines agences fédérales.

La Maison-Blanche a depuis mis en place un mécanisme volontaire permettant aux entreprises du secteur de soumettre leurs modèles d’IA les plus avancés à des évaluations de sécurité avant leur commercialisation. Cette initiative illustre les inquiétudes croissantes des autorités face à l’accélération des capacités technologiques des nouveaux systèmes d’intelligence artificielle.

Une bataille économique et technologique de plus en plus intense

L’annonce intervient dans un contexte de concurrence particulièrement féroce entre les grands acteurs du secteur. OpenAI prépare actuellement le lancement d’une nouvelle génération de ChatGPT tandis que Google, Meta et xAI multiplient les investissements dans leurs propres modèles. Anthropic et OpenAI ont par ailleurs confirmé avoir engagé les démarches nécessaires en vue d’une future introduction en Bourse, signe de la maturité économique atteinte par l’industrie de l’intelligence artificielle.

Au-delà de la compétition technologique, le lancement de Fable 5 illustre surtout l’un des grands défis des prochaines années : comment rendre accessibles des outils toujours plus puissants tout en limitant les risques qu’ils pourraient représenter pour la cybersécurité, les infrastructures critiques ou la sécurité internationale. Une équation complexe qui place désormais les questions de gouvernance et de régulation au cœur de la révolution de l’intelligence artificielle.