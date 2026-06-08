— La France s’impose face à l’Irlande du Nord 3-1. Triplé d’Olise

La France a battu l’Irlande du Nord 3-1 ce lundi soir à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Lille. Ce match amical était le dernier rendez-vous de préparation des Bleus avant leur départ pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’équipe de Didier Deschamps s’est imposée grâce à un triplé de Michael Olise. Le joueur du Bayern a marqué aux 43e, 49e et 75e minutes. Le seul but nord-irlandais a été inscrit par Patrick Kelly à la 64e minute.

Olise débloque le match avant la pause

La France bute longtemps sur le bloc nord-irlandais en première période. Les Bleus se créent plusieurs situations avant l’ouverture du score : Aurélien Tchouaméni touche le poteau à la 21e minute, puis Kylian Mbappé croit marquer dans la foulée, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu de Désiré Doué sur l’action.

Le premier but arrive finalement à la 43e minute. Désiré Doué est servi côté gauche, avant de trouver Ousmane Dembélé. La frappe de Dembélé est déviée et le ballon revient vers Michael Olise, qui ouvre le score. La France rejoint la pause avec un avantage d’un but.

Le doublé dès la reprise

Didier Deschamps effectue deux changements à la mi-temps : William Saliba et Jules Koundé laissent leur place à Maxence Lacroix et Malo Gusto. La France marque rapidement après la reprise. À la 49e minute, Malo Gusto déborde côté droit et centre. Après une reprise de Théo Hernandez, le ballon revient vers Olise, qui frappe du gauche pour inscrire le but du 2-0. L’Irlande du Nord réduit l’écart à la 64e minute. Shea Charles trouve Patrick Kelly, qui trompe Mike Maignan malgré l’intervention de Dayot Upamecano. À ce moment-là, le score passe à 2-1.

Olise termine le travail

La France reprend deux buts d’avance à la 75e minute. Michael Olise inscrit son troisième but de la soirée sur une frappe enroulée du gauche. Ce but fixe le score à 3-1. Olise sort à la 83e minute, remplacé par Maghnes Akliouche. Dans le même temps, Manu Koné remplace Aurélien Tchouaméni. Le triple buteur français est ovationné au moment de quitter la pelouse.

Le dernier test avant la Coupe du monde

Ce France-Irlande du Nord était le deuxième et dernier match de préparation des Bleus avant le Mondial. Quatre jours plus tôt, la France s’était inclinée contre la Côte d’Ivoire, 2-1, à Nantes. Les Bleus terminent donc leur préparation par une victoire, à huit jours de leur entrée dans la Coupe du monde.

Le match avait aussi une portée particulière pour Didier Deschamps : il s’agissait de son 90e et dernier match à la tête des Bleus sur le sol français.

Les prochains matches des Bleus

La France commencera sa Coupe du monde le mardi 16 juin contre le Sénégal, à 21h, au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey. Les Bleus affronteront ensuite l’Irak le lundi 22 juin, à 23h, au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Leur troisième match de groupe est programmé le vendredi 26 juin, à 21h, contre la Norvège, au Gillette Stadium de Foxborough.