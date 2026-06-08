Sophia Chikirou condamnée pour vol de chèques, relaxée pour escroquerie

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement lundi dans l’affaire qui remonte à 2018, au moment de son éviction de la webtélé.

Sophia Chikirou, députée La France insoumise, a été condamnée lundi 8 juin par le tribunal correctionnel de Paris pour vol de chèques, mais relaxée pour tentative d’escroquerie. Cette décision intervient dans une affaire qui remonte à 2018, lorsque l’élue s’est trouvée évincée de la webtélé Le Média, qu’elle avait cofondée.

Une décision en demi-teinte

Les faits reprochés concernent des chèques liés à son départ de la direction du Média. Le tribunal a retenu la qualification de vol de chèques, estimant que les éléments matériels étaient constitués. En revanche, les juges ont écarté l’accusation de tentative d’escroquerie, considérant que l’intention frauduleuse n’était pas suffisamment caractérisée dans ce volet du dossier.

Contexte d’un départ houleux

Cette affaire intervient alors que Sophia Chikirou exerce son mandat de députée après avoir quitté la direction du Média dans des conditions conflictuelles. La justice a donc tranché en distinguant deux chefs d’accusation, reconnaissant une partie des griefs tout en écartant les plus lourds. Le montant de la peine n’a pas été précisé dans les informations disponibles.