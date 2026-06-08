Le pape Léon XIV réclame «vérité, justice et réparation» pour les victimes de l’Église

En visite en Espagne, le souverain pontife a abordé frontalement la question des violences sexuelles au sein de l’institution catholique lors d’une rencontre avec les évêques.

Léon XIV a choisi Madrid pour délivrer un message ferme aux évêques espagnols. Ce lundi matin, lors du troisième jour de son déplacement dans la péninsule ibérique, le souverain pontife a consacré une partie de son intervention à la question des violences sexuelles commises au sein de l’Église catholique. Devant les prélats réunis, il a réclamé que soient garanties «vérité, justice et réparation» pour toutes les victimes. Un discours qui témoigne de la volonté pontificale d’affronter ce scandale sans détour.

Une ligne de transparence assumée

Cette prise de parole intervient dans un contexte où l’Église espagnole, comme de nombreuses conférences épiscopales européennes, fait face à la multiplication des révélations d’abus. Le pape poursuit ainsi la ligne tracée depuis son élection, marquée par des appels répétés à la transparence et à l’accompagnement des personnes blessées par des membres du clergé. Son discours vise à rappeler aux évêques leur responsabilité pastorale et juridique dans le traitement de ces affaires.

La rencontre s’inscrit dans une tournée espagnole qui doit permettre au chef de l’Église catholique de consolider les liens avec les communautés locales. Mais c’est bien la question des abus qui occupe désormais le cœur des préoccupations institutionnelles. En insistant sur la triade «vérité, justice et réparation», Léon XIV rappelle que la crédibilité de l’Église dépend de sa capacité à reconnaître les fautes passées et à protéger les fidèles.