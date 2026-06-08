Entrevue MONDE Religions

Le pape Léon XIV réclame «vérité, justice et réparation» pour les victimes de l’Église

8 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

En visite en Espagne, le souverain pontife a abordé frontalement la question des violences sexuelles au sein de l’institution catholique lors d’une rencontre avec les évêques.

Le pape Léon XIV réclame «vérité, justice et réparation» pour les victimes de l'Église
Le pape Léon XIV réclame «vérité, justice et réparation» pour les victimes de l'Église

Léon XIV a choisi Madrid pour délivrer un message ferme aux évêques espagnols. Ce lundi matin, lors du troisième jour de son déplacement dans la péninsule ibérique, le souverain pontife a consacré une partie de son intervention à la question des violences sexuelles commises au sein de l’Église catholique. Devant les prélats réunis, il a réclamé que soient garanties «vérité, justice et réparation» pour toutes les victimes. Un discours qui témoigne de la volonté pontificale d’affronter ce scandale sans détour.

Une ligne de transparence assumée

Cette prise de parole intervient dans un contexte où l’Église espagnole, comme de nombreuses conférences épiscopales européennes, fait face à la multiplication des révélations d’abus. Le pape poursuit ainsi la ligne tracée depuis son élection, marquée par des appels répétés à la transparence et à l’accompagnement des personnes blessées par des membres du clergé. Son discours vise à rappeler aux évêques leur responsabilité pastorale et juridique dans le traitement de ces affaires.

La rencontre s’inscrit dans une tournée espagnole qui doit permettre au chef de l’Église catholique de consolider les liens avec les communautés locales. Mais c’est bien la question des abus qui occupe désormais le cœur des préoccupations institutionnelles. En insistant sur la triade «vérité, justice et réparation», Léon XIV rappelle que la crédibilité de l’Église dépend de sa capacité à reconnaître les fautes passées et à protéger les fidèles.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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