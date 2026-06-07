Safran investit 120 millions d’euros à Montluçon et prévoit plus de 150 créations d’emplois

Le groupe français Safran poursuit le renforcement de ses capacités industrielles dans le secteur de la défense. Son directeur général, Olivier Andriès, a annoncé un investissement de 120 millions d’euros sur le site de Montluçon, dans l’Allier, accompagné de la création de plus de 150 emplois dans les prochaines années. Cette décision s’inscrit dans un contexte de forte hausse de la demande pour les équipements militaires de haute technologie produits par le groupe.

L’usine de Montluçon occupe une place stratégique au sein de la branche défense de Safran. Le site fabrique notamment des systèmes de guidage de précision utilisés sur l’AASM Hammer, l’armement air-sol modulaire développé par le groupe, ainsi que des gyroscopes à résonance hémisphérique. Ces équipements permettent d’assurer une navigation et un guidage précis sans dépendre des réseaux satellitaires, un avantage devenu essentiel face aux risques croissants de brouillage électronique sur les théâtres d’opérations.

Grâce à cet investissement, Safran prévoit de tripler sa capacité de production de gyroscopes à résonance hémisphérique. La production annuelle devrait passer de 10.000 unités actuellement à près de 30.000 d’ici 2032. Ces composants sont aujourd’hui utilisés dans plusieurs programmes stratégiques français, notamment les systèmes liés à la dissuasion nucléaire, les canons Caesar, les véhicules terrestres militaires et certains équipements embarqués sur les navires de guerre.

Une production militaire en forte accélération

Cette montée en puissance est directement liée à l’évolution du contexte géopolitique international. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la demande pour les armements de précision s’est fortement accélérée. La production de l’AASM Hammer illustre cette tendance : elle est passée d’environ 200 unités par an en 2022 à près de 1.400 exemplaires attendus en 2026. Face à cette hausse des besoins, Safran cherche à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement tout en renforçant sa souveraineté industrielle.

Au-delà de l’enjeu militaire, ce projet représente une opportunité économique importante pour le bassin d’emploi montluçonnais. Les plus de 150 recrutements annoncés devraient concerner des profils qualifiés dans les domaines de l’ingénierie, de l’électronique, de la mécanique de précision et de la production industrielle. L’investissement confirme également la volonté de Safran de maintenir et développer ses activités stratégiques en France.

L’industrie européenne de défense connaît une phase d’expansion sans précédent. Les États européens multiplient les investissements dans leurs capacités militaires et leurs équipements de souveraineté, offrant aux grands groupes du secteur, comme Safran, des perspectives de croissance durable pour les années à venir.