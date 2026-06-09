ÉCONOMIE Entreprises Intelligence artificielle

OpenAI dépose son dossier d’introduction en Bourse de manière confidentielle

9 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le créateur de ChatGPT a annoncé avoir déposé son projet d’entrée en Bourse, une semaine après son concurrent Anthropic.

OpenAI dépose son dossier d'introduction en Bourse de manière confidentielle
OpenAI dépose son dossier d'introduction en Bourse de manière confidentielle

OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, a officialisé le dépôt confidentiel de son dossier d’introduction en Bourse. L’annonce a été faite par la direction du groupe pour devancer d’éventuelles fuites sur ce projet stratégique. Cette démarche marque une étape décisive dans l’évolution de l’entreprise américaine, devenue l’un des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle générative en quelques années.

Une course avec Anthropic

La décision intervient une semaine exactement après l’annonce similaire d’Anthropic, concurrent direct d’OpenAI et créateur du modèle d’IA Claude. Cette quasi-simultanéité des projets d’introduction en Bourse témoigne de la maturité croissante du secteur de l’intelligence artificielle et de l’intérêt soutenu des investisseurs pour ces technologies. Les deux sociétés se livrent une bataille acharnée pour dominer le marché des modèles de langage et des assistants conversationnels.

Une procédure discrète et stratégique

Le choix d’un dépôt confidentiel, autorisé par la réglementation américaine pour certaines entreprises, permet à OpenAI de préparer son entrée en Bourse sans dévoiler immédiatement les détails financiers de ses opérations. Cette procédure offre davantage de flexibilité dans le calendrier et protège temporairement des informations sensibles sur la valorisation et les résultats de l’entreprise. Les investisseurs attendent désormais de connaître les conditions précises de cette opération, qui pourrait constituer l’une des introductions en Bourse les plus suivies du secteur technologique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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