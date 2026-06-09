OpenAI dépose son dossier d’introduction en Bourse de manière confidentielle

OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, a officialisé le dépôt confidentiel de son dossier d’introduction en Bourse. L’annonce a été faite par la direction du groupe pour devancer d’éventuelles fuites sur ce projet stratégique. Cette démarche marque une étape décisive dans l’évolution de l’entreprise américaine, devenue l’un des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle générative en quelques années.

Une course avec Anthropic

La décision intervient une semaine exactement après l’annonce similaire d’Anthropic, concurrent direct d’OpenAI et créateur du modèle d’IA Claude. Cette quasi-simultanéité des projets d’introduction en Bourse témoigne de la maturité croissante du secteur de l’intelligence artificielle et de l’intérêt soutenu des investisseurs pour ces technologies. Les deux sociétés se livrent une bataille acharnée pour dominer le marché des modèles de langage et des assistants conversationnels.

Une procédure discrète et stratégique

Le choix d’un dépôt confidentiel, autorisé par la réglementation américaine pour certaines entreprises, permet à OpenAI de préparer son entrée en Bourse sans dévoiler immédiatement les détails financiers de ses opérations. Cette procédure offre davantage de flexibilité dans le calendrier et protège temporairement des informations sensibles sur la valorisation et les résultats de l’entreprise. Les investisseurs attendent désormais de connaître les conditions précises de cette opération, qui pourrait constituer l’une des introductions en Bourse les plus suivies du secteur technologique.