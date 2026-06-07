Nature & Découvertes va fermer cinq magasins en France d’ici la fin de l’année

L’enseigne Nature & Découvertes poursuit sa restructuration. Le groupe Fnac Darty a confirmé son intention de fermer cinq magasins de la chaîne spécialisée dans les produits liés à la nature, au bien-être et aux loisirs éducatifs. Quatre points de vente situés en Île-de-France sont concernés, tandis qu’un cinquième magasin, implanté à Marseille, doit également cesser son activité d’ici la fin de l’année 2026.

Cette décision intervient quelques mois après l’annonce par Fnac Darty de sa volonté de trouver un partenaire susceptible d’accompagner le développement futur de Nature & Découvertes. Rachetée par le groupe en 2019, l’enseigne fait face depuis plusieurs années à des difficultés économiques dans un contexte marqué par l’évolution des habitudes de consommation et la concurrence croissante du commerce en ligne.

Cinq fermetures et des salariés concernés

Les magasins concernés par ce projet sont situés à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Claye-Souilly en Seine-et-Marne ainsi qu’au centre commercial Bourse à Marseille. Selon les informations communiquées par l’entreprise, une vingtaine de salariés travaillent actuellement dans ces établissements.

La direction assure que des solutions de reclassement seront proposées aux employés concernés. Le projet doit encore être examiné par le Comité social et économique (CSE), dont l’avis est attendu dans les prochaines semaines. Les fermetures devraient ensuite être mises en œuvre progressivement jusqu’à la fin de l’année.

Une enseigne fragilisée malgré sa notoriété

Nature & Découvertes comptait encore 87 magasins et plus de 1.000 collaborateurs en 2025. Pourtant, l’enseigne a déjà engagé plusieurs mesures de réduction de coûts ces dernières années. Entre octobre 2024 et janvier 2025, un plan de sauvegarde de l’emploi avait notamment conduit à la suppression de 72 postes au sein du siège, des magasins et de l’entrepôt du groupe.

Ces difficultés ont contribué aux résultats dégradés de Fnac Darty. Le distributeur a enregistré une perte nette de 146 millions d’euros en 2025, contre un bénéfice de 26 millions d’euros un an plus tôt. Le groupe explique en partie cette contre-performance par les difficultés rencontrées par Nature & Découvertes, malgré une progression du chiffre d’affaires global portée par l’intégration du distributeur italien Unieuro.

Un contexte de transformation pour Fnac Darty

Au-delà du cas de Nature & Découvertes, Fnac Darty traverse une période stratégique importante. Le groupe fait actuellement l’objet d’une offre publique d’achat du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui souhaite en prendre le contrôle majoritaire. Dans ce contexte, la direction cherche à rationaliser ses activités et à améliorer la rentabilité de certaines filiales.

La fermeture de ces cinq magasins illustre les défis auxquels sont confrontées de nombreuses enseignes spécialisées. Entre hausse des coûts d’exploitation, concurrence numérique et évolution des comportements d’achat, plusieurs acteurs du commerce de détail sont aujourd’hui contraints de revoir leur maillage territorial afin de préserver leur équilibre financier.