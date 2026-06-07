ADP veut devenir un acteur majeur du tourisme en accompagnant les voyageurs bien au-delà des aéroports

Le groupe Aéroports de Paris (ADP) souhaite élargir son rôle au-delà de la simple gestion des infrastructures aéroportuaires. Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, son président-directeur général Philippe Pascal a dévoilé une stratégie ambitieuse visant à transformer le groupe en véritable acteur du tourisme, capable d’accompagner les voyageurs depuis leur arrivée à l’aéroport jusqu’à leur séjour au cœur de la capitale.

Une nouvelle qui orientation repose notamment sur le développement d’Extime Travel, une offre qui sera officiellement lancée le 9 juin. L’objectif est de proposer aux passagers une expérience continue en leur permettant de réserver directement des activités touristiques, des billets de musées, des croisières sur la Seine ou encore diverses prestations de loisirs avant même leur arrivée à Paris.

Une stratégie fondée sur l’expérience touristique

Pour concrétiser cette ambition, ADP a renforcé sa présence dans le secteur touristique en rachetant Paris Experience Group. Cette société regroupe plusieurs activités emblématiques, dont Paris City Vision, spécialiste des excursions touristiques dans la capitale et sa région, ainsi que des services de conciergerie et des croisières fluviales sur la Seine.

Selon Philippe Pascal, cette diversification répond à une réalité bien identifiée : près d’un quart des touristes qui visitent Paris transitent par les aéroports parisiens. En développant des services au-delà des terminaux, le groupe espère fidéliser davantage les visiteurs et valoriser l’image de la destination France tout en générant de nouvelles sources de revenus.

L’intermodalité au cœur du développement

ADP mise également sur l’amélioration des connexions entre ses plateformes et la capitale. L’ouverture du CDG Express en mars 2027 constitue un élément central de cette stratégie. Cette liaison directe entre l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et le centre de Paris permettra de réduire considérablement les temps de trajet et d’améliorer l’expérience des voyageurs.

Le gestionnaire aéroportuaire entend également s’appuyer sur la future ligne 17 du Grand Paris Express et sur le projet ferroviaire Roissy-Picardie afin de diminuer la dépendance à la voiture individuelle. Cette approche s’inscrit dans une politique plus large visant à moderniser les accès aux plateformes parisiennes tout en répondant aux enjeux environnementaux.

Un vaste programme d’investissements

Pour accompagner cette transformation, ADP a lancé un important plan d’investissements de 8,4 milliards d’euros destiné à moderniser les infrastructures parisiennes entre 2027 et 2034. Le groupe estime que ces investissements sont indispensables pour maintenir la compétitivité du hub parisien face à la concurrence croissante des grands aéroports internationaux.

Avec cette stratégie, ADP ne se contente plus de transporter des voyageurs. Le groupe ambitionne désormais de devenir un acteur intégré de l’expérience touristique française, capable d’accompagner les visiteurs à chaque étape de leur parcours et de renforcer l’attractivité de Paris sur la scène internationale.