Xi Jinping reçu en grande pompe par Kim Jong-un à Pyongyang

Le président chinois Xi Jinping a été accueilli lundi avec un faste inhabituel à Pyongyang par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, accompagné de son épouse Ri Sol-ju. Cette visite de deux jours marque le retour du chef d’État chinois en Corée du Nord après sept années d’absence, la dernière remontant à 2019. Xi Jinping, venu avec son épouse Peng Liyuan, a bénéficié d’une réception officielle grandiose orchestrée par le régime de Pyongyang, témoignant de l’importance accordée à cette rencontre au sommet.

Une amitié sino-nord-coréenne réaffirmée

Pékin a profité de ce déplacement diplomatique pour vanter une amitié qualifiée d’« invincible » entre les deux pays. Le président chinois aurait exprimé un « sentiment particulier de proximité » avec son homologue nord-coréen. La Chine demeure un allié diplomatique, économique et politique crucial pour la Corée du Nord, d’autant que le régime fait face à de nombreuses sanctions internationales de l’ONU en raison de ses programmes nucléaires et balistiques. Cette relation bilatérale s’inscrit néanmoins dans un nouveau contexte géopolitique.

Pyongyang tiraillé entre Pékin et Moscou

La visite intervient alors que Kim Jong-un s’est sensiblement rapproché de Moscou ces derniers mois. Pyongyang a notamment envoyé des soldats pour soutenir les forces russes dans le conflit ukrainien, tout en maintenant fermement le cap sur son programme nucléaire. Cette évolution des alliances régionales donne à la rencontre sino-nord-coréenne une dimension stratégique particulière, la Chine cherchant visiblement à préserver son influence auprès d’un voisin de plus en plus aligné sur la Russie.