La Caverne de JR sur le Pont-Neuf partiellement démontée : les réparations avancent, sans date d’ouverture annoncée

Lundi, le spectacle offert par La Caverne sur le Pont-Neuf est pour le moins décevant. La toile extérieure en trompe-l’œil qui donnait à l’installation de JR son apparence rocheuse a été retirée aux deux extrémités du pont, laissant apparaître la structure gonflable blanche sur presque toute la longueur des 120 mètres. Seul un tiers central de l’œuvre conserve encore ses dessins d’apparence minérale. « C’est un peu tristoune à regarder aujourd’hui », soupirait une passante depuis le pont, selon France Télévisions. JR, lui, se garde d’avancer une nouvelle date d’ouverture. Sur Instagram, il a seulement confirmé que c’est bien un phénomène météorologique exceptionnel survenu le 2 juin qui avait endommagé l’installation.

Une série noire depuis le début, des réparations en cours dans des ateliers bretons

La malchance accompagne La Caverne depuis le début. Le 11 mai, lors de la première étape d’emballage des piliers, il faisait trois degrés la nuit. Le gonflage de la structure a ensuite dû être repoussé à trois reprises à cause de vents trop forts. Une vague de chaleur a compliqué le travail des équipes, avant que la température ne rechute brutalement, provoquant les dégâts du 2 juin. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les parties déchirées de la toile ont quitté Paris pour rejoindre les ateliers de la société bretonne qui l’avait fabriquée. La réfection de la structure gonflable, elle, devrait être effectuée directement sur place. En attendant, une trentaine de médiateurs, dont les contrats étaient déjà signés avant les incidents, sont déployés en permanence aux abords du Pont-Neuf pour répondre aux questions des curieux et visiteurs. Scott Cohen, artiste américain ayant travaillé avec Christo et Jeanne-Claude, à qui l’œuvre rend hommage, est l’un d’eux. « Il y a forcément des aléas dans ce genre de projet. En fait, ça fait même partie de la démarche », souriait-il à France Télévisions. « Christo, c’étaient les tractations pour les autorisations. JR, lui, c’est la météo ! » En attendant la réouverture, JR invite ses fans à découvrir les esquisses de l’installation à la Galerie Perrotin, 76 rue de Turenne à Paris, jusqu’au 25 juillet (mardi au samedi, 10h-18h).