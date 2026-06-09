Un séisme de magnitude 6,1 secoue Cuba et fait trembler la Floride

Les habitants de La Havane ont dû évacuer les bâtiments lundi après un violent tremblement de terre au large de l’île. Les secousses ont été ressenties jusqu’aux États-Unis.

Un séisme de magnitude 6,1 sur l’échelle de Richter a frappé les côtes ouest de Cuba lundi 8 juin, forçant les habitants de La Havane à quitter précipitamment leurs habitations. L’épicentre se situait à 104 kilomètres de la ville de Mantua, dans l’ouest de l’île. Des journalistes présents dans la capitale ont rapporté des secousses d’une vingtaine de secondes qui ont contraint la population à se réfugier dans les rues par mesure de sécurité.

Des secousses ressenties jusqu’en Floride

L’intensité du tremblement de terre a dépassé les frontières cubaines. Les secousses ont été perceptibles jusqu’en Floride, selon des témoignages sur place. Ce phénomène sismique s’inscrit dans une période marquée par une série de catastrophes naturelles touchant différentes régions du monde, des canicules aux incendies en passant par les intempéries.

Les autorités cubaines n’ont pour l’instant signalé aucune victime ni dégâts matériels importants. La zone concernée se trouve sur une faille sismique active, ce qui explique la récurrence de tels événements dans cette partie des Caraïbes. Les habitants de La Havane ont progressivement regagné leurs domiciles après la fin des secousses principales.