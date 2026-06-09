À deux jours du Mondial, les Bleus ont-ils attiré les Francais ? Découvrez les audiences de France-Irlande du Nord

Le succès de l’équipe de France face à l’Irlande du Nord a réuni 5,09 millions de téléspectateurs, lundi soir sur TF1. La victoire des joueurs de Didier Deschamps, 3-1 à la Décathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy de Lille, a permis à la chaîne de s’imposer nettement en tête des audiences de la soirée. La rencontre a représenté 28,8% de part d’audience, un niveau qui confirme l’attractivité des Bleus à la télévision, même pour un match de préparation.

Une bonne audience, sans être un record

Avec ses 5,09 millions de téléspectateurs, France–Irlande du Nord réalise une bonne performance par rapport aux autres matchs récents de l’équipe de France. La rencontre se situe au-dessus de la moyenne de la saison des Bleus, établie autour de 4,91 millions de téléspectateurs et 27,8% de part d’audience. Elle se classe ainsi 4e sur 9 parmi les audiences de la saison en nombre de téléspectateurs. Seuls France–Islande, France–Côte d’Ivoire et France–Ukraine ont fait mieux.

Un score en léger retrait par rapport au match précédent

Quatre jours plus tôt, la défaite des Bleus contre la Côte d’Ivoire à Nantes, 1-2, avait attiré un peu plus de monde, avec environ 5,2 millions de téléspectateurs et 31,1% de part d’audience. France–Irlande du Nord fait donc un peu moins bien que ce précédent rendez-vous, notamment en part d’audience. Le match reste toutefois dans le haut du tableau des audiences récentes de l’équipe de France.

Olise porte les Bleus

Sur le terrain, les Bleus ont construit leur victoire grâce à un triplé de Michael Olise. L’attaquant a été le grand homme de la soirée et a permis à l’équipe de France de conclure sa préparation sur un succès, après le revers concédé quelques jours plus tôt face à la Côte d’Ivoire.

Dernière répétition avant le Mondial

Cette rencontre constituait le deuxième et dernier match de préparation des Bleus avant la Coupe du monde 2026. L’équipe de France fera son entrée dans la compétition le mardi 16 juin à New York, face au Sénégal.