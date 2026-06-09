— Olise, c’est 200 millions ! Le Bayern verrouille son joyau, le Real se heurte à un mur

Michael Olise est désormais au centre d’un des plus gros dossiers du mercato. Le Real Madrid suit l’international français du Bayern Munich et une offensive XXL est évoquée autour du joueur, avec une première enveloppe annoncée à 150 millions d’euros. En Allemagne, le dossier est pris très au sérieux, mais la position officielle du Bayern est ferme : Olise n’est pas à vendre.

Le Bayern répond sèchement

Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a coupé court aux spéculations. Son message à Florentino Pérez est direct : Olise appartient au Bayern, il possède un contrat long, et le club allemand ne se considère pas comme vendeur. À ce stade, aucune offre formelle du Real Madrid n’a été transmise au Bayern.

« Qu’il s’économise l’effort »

Le dirigeant bavarois a même prévenu Madrid de ne pas perdre son temps. En clair : même si Florentino Pérez décide d’envoyer une proposition officielle, Munich n’a pas l’intention d’ouvrir la porte. La phrase lâchée par Hainer résume la ligne du club : le Real peut « s’économiser l’effort ».

Même 200 M€ ne font pas trembler Munich

Le montant de 200 millions d’euros circule désormais autour du dossier, mais il ne suffit pas à faire bouger la direction allemande. Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern, avait déjà fermé la porte à une vente à ce tarif. Son argument est simple : 200 millions en banque ne remplacent pas un joueur majeur sur le terrain tous les week-ends.

Un contrat jusqu’en 2029

Olise est lié au Bayern jusqu’en 2029. Cette durée donne à Munich une position de force totale dans les négociations. Le club n’a pas besoin de vendre, le joueur n’arrive pas en fin de contrat, et aucune clause libératoire publique ne permettrait au Real de forcer le dossier.

Le Français est devenu intouchable

Arrivé de Crystal Palace à l’été 2024, Michael Olise a rapidement changé de dimension en Bavière. Son profil d’ailier créatif, gaucher, capable de jouer entre les lignes et de faire la différence dans les grands matchs, en fait aujourd’hui l’un des joueurs les plus importants du Bayern. La direction le considère comme une pièce centrale du projet sportif.

Le Real cherche son nouveau galactique

Florentino Pérez veut relancer une grande opération de prestige. Olise coche plusieurs cases : international français, joueur jeune, déjà installé dans un très grand club, performant au plus haut niveau et compatible avec une stratégie de recrutement spectaculaire. À Madrid, son nom est associé à la volonté de reconstruire une attaque capable de dominer l’Europe.

Munich ne veut pas ouvrir la moindre brèche

Le Bayern sait qu’un simple doute public pourrait déclencher une offensive madrilène. Le club allemand a donc choisi la ligne dure : pas de prix, pas de négociation, pas de signal d’ouverture. Hainer, Hoeness, Rummenigge, Eberl et Freund sont présentés comme alignés sur le même refus. Le dossier Olise est donc bloqué à ce stade. Le Real Madrid peut préparer une offre historique, mais le Bayern Munich répète qu’il ne veut pas vendre. Si Madrid veut vraiment tester la résistance bavaroise, il faudra aller au-delà des montants habituels du marché. Mais même à 200 millions d’euros, Munich affiche pour l’instant la même réponse : non.