Dès janvier 2027, des milliers de personnes en situation de handicap verront leurs ressources diminuer jusqu'à 600 euros par mois en raison de la fin d'un dispositif dérogatoire, entraînant des inquiétudes sur leur précarité financière. Le gouvernement justifie cette mesure par une réforme adoptée en 2016, mais les associations demandent des compensations.

À partir du 1er janvier 2027, des milliers de personnes en situation de handicap vont subir une baisse importante de leurs ressources. En cause : la fin du dispositif dérogatoire qui autorisait certains allocataires à cumuler l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Une évolution réglementaire qui pourrait amputer leurs revenus de plusieurs centaines d’euros chaque mois, alors que nombre d’entre eux restent durablement éloignés du marché du travail.

Cette suppression trouve son origine dans la loi de finances pour 2017. Depuis le 1er janvier de cette année-là, le cumul des deux prestations est interdit pour les nouveaux bénéficiaires. Une exception avait toutefois été prévue pour les personnes qui percevaient déjà simultanément ces allocations au 31 décembre 2016. Cette période transitoire, initialement fixée à dix ans, arrive désormais à son terme. À compter de janvier, l’AAH deviendra prioritaire et le versement de l’ASS sera définitivement interrompu. Les bénéficiaires ne pourront pas choisir de conserver l’allocation la plus avantageuse.

Jusqu’à 600 euros perdus chaque mois

Les conséquences financières sont considérables. L’AAH peut atteindre 1 041,59 euros mensuels, tandis que l’ASS représente jusqu’à 584,84 euros. Pour les personnes qui percevaient les deux prestations à taux plein, la perte approchera donc 590 euros par mois. Le gouvernement évoque environ 9 000 bénéficiaires encore concernés, tandis que certaines estimations associatives avancent un chiffre pouvant atteindre 15 000 personnes. Derrière ces chiffres, une population souvent composée de personnes de plus de 50 ans, confrontées à des difficultés importantes pour retrouver un emploi.

Les témoignages recueillis par Le Monde illustrent les difficultés auxquelles ces allocataires doivent désormais faire face. Jérémy Fernandez, 49 ans, atteint d’infirmité motrice cérébrale, devrait perdre environ 600 euros mensuels. À Nantes, Cécile Faggiano redoute également de ne plus pouvoir assumer son loyer et ses dépenses médicales après la diminution de ses revenus. L’inquiétude porte aussi sur les conséquences à plus long terme, notamment la validation des trimestres de retraite, puisque la fin du versement de l’ASS peut modifier les droits acquis. Pour ces personnes, la disparition du complément représente bien davantage qu’un simple changement administratif.

La ministre déléguée chargée de l’autonomie et des personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, a défendu le calendrier devant l’Assemblée nationale le 18 novembre. Elle a notamment rappelé que la réforme avait été décidée dix ans auparavant et que le maintien de cette exception créait une différence de traitement entre les bénéficiaires historiques et les personnes entrées dans le dispositif après 2017. Elle assure également que les allocataires seront accompagnés. Une réponse qui n’a pas convaincu les associations et plusieurs parlementaires, lesquels réclament une prolongation des droits acquis ou la mise en place d’un mécanisme compensatoire.

La contestation se déplace désormais vers le Sénat, appelé à examiner les dispositions du budget 2027. À l’Assemblée nationale, un amendement visant à prolonger le dispositif transitoire avait été adopté en commission, avant le rejet de l’ensemble du texte concerné. De son côté, APF France handicap a alerté les pouvoirs publics sur les risques de précarisation des personnes concernées. La question dépasse désormais le seul calendrier d’une réforme votée en 2016 : elle porte sur les ressources garanties aux personnes handicapées qui ne peuvent pas, ou difficilement, retrouver une activité professionnelle. À quelques semaines de l’échéance, aucune compensation générale n’est prévue dans les dispositions actuellement annoncées.

Sources citées dans l’article Le Monde · Loi de finances pour 2017