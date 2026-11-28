Nouvelle absurdité à Paris : la mairie supprime près de 2.000 panneaux de direction, estimant que tout le monde possède un GPS !

La mairie de Paris supprime près de 1 800 panneaux directionnels, les jugeant obsolètes face à l'usage généralisé des GPS. Cette décision, justifiée par le souhait de désencombrer l'espace public, soulève des questions concernant l'accessibilité pour ceux n'ayant pas de GPS, notamment les personnes âgées et les touristes. Les premiers démontages ont déjà débuté.

La mairie de Paris a encore trouvé une nouvelle manière de compliquer la vie des automobilistes. La municipalité a annoncé le retrait progressif de la grande majorité des quelque 1 800 panneaux directionnels installés dans la capitale. Ces panneaux, qui permettent notamment de s’orienter vers les gares, les monuments, les grandes places ou les principaux quartiers parisiens, sont désormais considérés comme obsolètes. La justification avancée par la mairie ? Les automobilistes utiliseraient aujourd’hui tous un GPS…

La mairie de Paris considère que les panneaux ne servent plus à rien

Pierre Lombard, adjoint au maire de Paris chargé notamment de la propreté, a présenté cette opération destinée à désencombrer l’espace public et à libérer les trottoirs. Les premiers démontages ont déjà commencé dans le 20e arrondissement.

Installés pour la plupart dans les années 1970 et 1980, ces panneaux seraient, selon l’élu, les vestiges d’une époque où la voiture occupait une place beaucoup plus importante dans la capitale.

« Aujourd’hui, en 2026, pour s’orienter, on utilise tous un GPS », a ainsi déclaré Pierre Lombard pour justifier cette décision.

La municipalité estime également que certains panneaux sont devenus inutiles, dégradés ou délivrent des indications qui ne correspondent plus aux plans de circulation actuels.

Et ceux qui n’ont pas de GPS ?

Cette nouvelle décision soulève une question élémentaire : depuis quand la possession d’un smartphone ou d’un système de navigation embarqué est-elle une condition pour circuler dans Paris ?

Les personnes âgées, les touristes, les automobilistes occasionnels, les conducteurs de véhicules anciens ou encore les personnes dont le téléphone est déchargé apprécient pourtant de pouvoir disposer d’indications physiques, immédiatement accessibles et ne nécessitant aucun équipement électronique.

Ces panneaux peuvent également servir aux cyclistes et aux piétons, même s’ils ont initialement été conçus pour les automobilistes.

Quant aux indications devenues erronées, pourquoi ne pas simplement les actualiser plutôt que de supprimer massivement la signalétique ?

Après les restrictions de circulation, la suppression des indications routières

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la politique menée depuis plusieurs années par la municipalité parisienne à l’égard de la voiture. Après l’abaissement de la vitesse à 50 km/h sur le boulevard périphérique, la suppression de places de stationnement et l’instauration d’une zone à trafic limité dans le centre de Paris, ce sont désormais les panneaux permettant aux conducteurs de trouver leur chemin qui sont dans le viseur de la mairie.

La municipalité prévoit néanmoins de conserver certaines indications jugées indispensables, notamment aux abords du périphérique, sur les grands axes de circulation et autour des principales places parisiennes.

Une opération dont le coût reste inconnu

Le retrait des panneaux devrait s’échelonner sur les cinq prochaines années. Le coût global de cette opération, tout comme le nombre exact de panneaux qui seront finalement démontés, n’a pas été précisé.

Si le désencombrement des trottoirs et l’amélioration de leur accessibilité constituent des objectifs légitimes, la suppression massive d’une signalétique publique au motif que chacun disposerait désormais d’un GPS laisse perplexe.

À Paris, il fallait déjà composer avec les restrictions de circulation, les embouteillages et les difficultés de stationnement. Désormais, il faudra aussi veiller à ne pas tomber en panne de batterie pour trouver son chemin…