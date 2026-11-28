Ça s’est passé un 28 novembre: il y a 70 ans, «Et Dieu… créa la femme» faisait de Brigitte Bardot une icône mondiale

Le 28 novembre 1956, "Et Dieu… créa la femme" propulse Brigitte Bardot sur le devant de la scène cinématographique internationale. Ce film audacieux, qui bouscule les conventions, transforme Saint-Tropez en destination prisée tout en suscitant des controverses. Son succès aux États-Unis confirme Bardot comme une icône mondiale.

Le 28 novembre 1956, Et Dieu… créa la femme, réalisé par Roger Vadim, sort dans les salles françaises. À seulement 22 ans, Brigitte Bardot s’apprête à devenir l’une des actrices les plus célèbres de la planète. Le film bouleverse les codes du cinéma, bouscule les bonnes mœurs et transforme Saint-Tropez en une destination mythique. Soixante-dix ans plus tard, cette œuvre demeure indissociable de la légende de BB.

Un film qui scandalise les conservateurs

Pour son premier long-métrage, Roger Vadim offre à son épouse le rôle de Juliette Hardy, une jeune orpheline sensuelle et indépendante qui attise les convoitises de trois hommes, incarnés par Jean-Louis Trintignant, Christian Marquand et Curd Jürgens.

Pieds nus, cheveux au vent, Brigitte Bardot incarne une féminité affranchie des conventions de l’époque. Sa célèbre scène de mambo, particulièrement audacieuse pour les années 1950, entre dans l’histoire du cinéma.

Un scandale qui se transforme en triomphe mondial

Accueilli sans grand enthousiasme à ses débuts en France, le film connaît un immense succès aux États-Unis en 1957, malgré les protestations des milieux conservateurs et religieux.

Sa promotion américaine repose notamment sur un slogan devenu culte : « Et Dieu créa la femme… mais le diable inventa Brigitte Bardot. »

Le succès international du film relance son exploitation en France et propulse définitivement l’actrice au rang de star mondiale.

Le film transforme également le destin de Saint-Tropez. Le petit port varois devient progressivement un lieu de villégiature prisé des célébrités et des grandes fortunes internationales.

Brigitte Bardot regrettera elle-même cette transformation, déclarant dans une interview accordée à l’occasion de ses 90 ans : « Par ma faute, Saint-Tropez est devenu un carnaval touristique, une agglomération de stars, de milliardaires, de touristes… »

Disparue le 28 décembre 2025, à l’âge de 91 ans, Brigitte Bardot aura marqué à jamais l’histoire du septième art. Et c’est bien ce 28 novembre 1956, il y a exactement 70 ans, que la légende internationale de BB a commencé à s’écrire.