Les fraudes bancaires ont entraîné près de 788 millions d’euros de pertes en six mois, avec une augmentation marquée des escroqueries par manipulation, notamment via les réseaux sociaux. En France, ces fraudes représentent désormais 41,6 % du total, ce qui pousse les autorités à renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation auprès des particuliers.

Les fraudes bancaires continuent de représenter une menace importante pour les particuliers. Avec près de 788 millions d’euros dérobés en six mois, les escroqueries financières soulèvent de nouvelles inquiétudes concernant la protection des comptes bancaires et de l’épargne des Français.

Selon le rapport semestriel publié le 24 novembre par UK Finance, les pertes liées aux fraudes aux moyens de paiement ont augmenté de 8 % au Royaume-Uni au premier semestre 2026. Si les montants dérobés lors d’opérations non autorisées ont diminué de 2 %, les escroqueries reposant sur des virements effectués par les victimes elles-mêmes ont progressé de 22 %, atteignant 377,4 millions d’euros. Les établissements bancaires britanniques ont recensé 138 345 cas de ce type, soit une augmentation de 25 % sur un an.

Les faux placements financiers figurent parmi les escroqueries les plus coûteuses. Ils ont occasionné près de 151 millions d’euros de pertes en six mois, en hausse de 29 % sur un an. Avec 7 805 affaires recensées, le préjudice moyen dépasse 19 000 euros par victime. Les fraudeurs exploitent notamment les réseaux sociaux et les promesses de rendements attractifs pour convaincre les épargnants de transférer eux-mêmes leur argent.

En France, les escroqueries par manipulation bondissent de 34 %

Selon la Banque de France, les fraudes aux moyens de paiement ont représenté 1,24 milliard d’euros en 2025, en progression de 3,8 % sur un an. Les escroqueries par manipulation ont particulièrement augmenté, atteignant 516 millions d’euros, soit une hausse de 34 %. Elles représentent désormais 41,6 % du montant total des fraudes recensées, contre 21,6 % en 2021. L’usurpation de l’identité de conseillers bancaires constitue notamment l’une des principales formes de ces escroqueries.

Face à cette évolution, les autorités françaises ont renforcé les dispositifs de prévention, avec la vérification de l’identité des bénéficiaires des virements depuis octobre 2025 et la création, en mai 2026, d’un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. La Banque de France appelle également les particuliers à ne jamais communiquer leurs codes confidentiels, à vérifier systématiquement l’identité des intermédiaires financiers et à se méfier des offres de placement exigeant une décision immédiate.

Sources citées dans l’article Rapport semestriel d’UK Finance · Banque de France