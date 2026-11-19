Les ménages éligibles au chèque énergie 2026 disposent jusqu'au 31 décembre pour réclamer une aide qui varie entre 48 et 277 euros. Malgré la fin de l'envoi automatique, ceux qui n'ont pas été identifiés peuvent encore faire une demande en vérifiant leur éligibilité sur le site officiel.

Les ménages éligibles au chèque énergie 2026 qui n’ont pas reçu leur aide disposent encore de quelques semaines pour effectuer une demande. Le guichet de réclamation reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2026. Cette aide de l’État, dont le montant varie entre 48 et 277 euros selon les ressources et la composition du foyer, permet de réduire les dépenses énergétiques des ménages modestes.

Les Français qui n’ont pas reçu leur chèque énergie 2026 peuvent encore faire valoir leurs droits. Alors que la campagne d’envoi de cette aide destinée aux ménages modestes est terminée, le gouvernement maintient un dispositif permettant aux bénéficiaires potentiels de déposer une demande jusqu’au jeudi 31 décembre 2026. Cette procédure concerne principalement les foyers qui remplissent les conditions d’éligibilité, mais qui n’ont pas été identifiés lors de l’attribution automatique. Le chèque énergie est une aide publique destinée à contribuer au paiement des dépenses d’énergie du logement. Son montant dépend du revenu fiscal de référence du ménage et de sa composition. Pour 2026, il est compris entre 48 et 277 euros. Cette somme peut représenter un soutien appréciable pour les ménages confrontés à des factures importantes, particulièrement à l’approche de l’hiver.

L’attribution du chèque énergie repose sur des critères de ressources. Le revenu fiscal de référence rapporté aux unités de consommation du foyer doit être inférieur à 11 000 euros. Le calcul tient compte de la composition du ménage afin d’adapter l’aide à sa situation. Une personne seule représente une unité de consommation, la deuxième personne 0,5 unité et chaque personne supplémentaire 0,3 unité. Les enfants mineurs en résidence alternée peuvent faire l’objet de règles particulières. Depuis la réforme du dispositif, l’administration s’appuie notamment sur les données fiscales et les informations relatives aux contrats de fourniture d’électricité pour identifier les bénéficiaires. Cette méthode permet une attribution automatique à une grande partie des ménages concernés, mais certaines situations peuvent échapper au croisement des fichiers. Les personnes qui ont déménagé, changé de fournisseur d’énergie ou connu une évolution de leur situation familiale peuvent notamment avoir intérêt à vérifier leur éligibilité.

Les ménages qui pensent remplir les conditions d’attribution peuvent déposer leur demande sur le site officiel chequeenergie.gouv.fr. Un simulateur permet de vérifier leur éligibilité à partir des informations relatives aux ressources et à la composition du foyer. Pour effectuer une réclamation, il peut être nécessaire de fournir son numéro fiscal, un justificatif d’identité ainsi que des informations permettant d’identifier le logement et son contrat d’électricité. Les personnes qui rencontrent des difficultés avec les démarches numériques peuvent solliciter un accompagnement auprès d’un espace France Services ou contacter l’assistance du chèque énergie. Les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2026. Au-delà de cette date, le guichet de réclamation pour la campagne concernée sera fermé. Les bénéficiaires sont donc invités à ne pas attendre les derniers jours pour effectuer les vérifications nécessaires.

Une fois attribué, le chèque énergie peut être utilisé pour régler tout ou partie des factures d’électricité, de gaz naturel, de fioul domestique, de bois de chauffage ou d’autres énergies utilisées dans le logement, dans les conditions prévues par le dispositif. Il peut être transmis directement au fournisseur ou utilisé selon les modalités indiquées sur le titre. Les bénéficiaires peuvent également demander sa préaffectation afin que son montant soit automatiquement déduit de leurs prochaines factures auprès du même fournisseur. En revanche, le chèque énergie ne peut pas être échangé contre de l’argent ni utilisé pour des achats sans rapport avec les dépenses énergétiques autorisées. Les autorités rappellent également que son attribution est gratuite et qu’aucune démarche ne nécessite de communiquer ses coordonnées bancaires à un interlocuteur inconnu. Les tentatives d’escroquerie utilisant le nom du dispositif sont régulièrement signalées. À quelques semaines de la clôture du guichet, les ménages modestes qui n’ont reçu aucune aide ont donc intérêt à vérifier rapidement leur situation afin de ne pas passer à côté d’un soutien financier auquel ils pourraient avoir droit.