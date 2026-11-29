Sainte-Soline : les opposants à la mégabassine se mobilisent contre sa remise en service

Une nouvelle manifestation est prévue le 29 novembre à Sainte-Soline pour s'opposer à la remise en service de la mégabassine, suite à une décision gouvernementale relançant son exploitation. Le collectif Bassines Non Merci mobilise cyclistes et agriculteurs pour contester ce projet, perçu comme une menace pour les ressources en eau et l'environnement.

Une nouvelle manifestation est organisée ce dimanche 29 novembre dans les Deux-Sèvres pour dénoncer la décision gouvernementale ouvrant la voie à l’exploitation de la réserve d’eau de Sainte-Soline. Le collectif Bassines Non Merci entend maintenir la pression sur les autorités préfectorales.

Les opposants aux réserves de substitution agricoles ont appelé à une mobilisation associant cyclistes et agriculteurs en tracteur en direction de Sainte-Soline. Les organisateurs contestent une décision du ministère de la Transition écologique prise au début du mois d’octobre, qui permet de relancer les démarches administratives nécessaires au remplissage de la mégabassine.

Suspendue par la justice administrative en 2024, l’exploitation de cette réserve était notamment conditionnée au respect de la réglementation relative aux espèces protégées. Le gouvernement a depuis autorisé une dérogation concernant la protection de l’outarde canepetière, permettant à la préfecture des Deux-Sèvres de poursuivre l’instruction du dossier.

La gestion des ressources en eau au cœur du conflit

Le collectif Bassines Non Merci dénonce une décision susceptible de raviver les tensions sur le territoire. Les militants écologistes considèrent que ces grandes réserves agricoles accentuent la pression exercée sur les ressources hydriques et contestent le modèle agricole auquel elles sont destinées.

Les défenseurs du projet, parmi lesquels figurent les responsables de la Coop de l’eau 79, estiment au contraire que ces installations permettent de sécuriser l’irrigation agricole face aux conséquences du changement climatique. Ils attendent désormais la publication d’un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la réserve.