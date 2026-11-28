L'article explore la gestion des comptes de réseaux sociaux après le décès d'un utilisateur, soulignant la législation française qui permet d'organiser la conservation ou la suppression des données personnelles. Les plateformes offrent divers moyens pour commémorer ou supprimer des comptes, mais l'accès aux données pour les héritiers demeure limité, posant des défis émotionnels et techniques.

Photos, vidéos, messages privés, conversations et souvenirs : une grande partie de notre vie personnelle est désormais conservée sur Internet. Mais que deviennent ces données lorsqu’une personne décède ? Les comptes Facebook, Instagram, TikTok ou encore Google ne disparaissent pas nécessairement avec leur propriétaire. Ils peuvent rester accessibles pendant plusieurs années, parfois sans que les proches puissent intervenir. En France, la législation permet pourtant à chacun d’organiser de son vivant le devenir de ses données personnelles après son décès. Entre protection de la vie privée, respect des dernières volontés et conservation des souvenirs familiaux, la question de l’héritage numérique prend une importance croissante.

Lorsqu’un utilisateur décède, ses comptes sur les réseaux sociaux ne sont généralement pas supprimés automatiquement. Les plateformes ne disposent pas toujours d’informations permettant de distinguer une personne décédée d’un utilisateur ayant simplement cessé de se connecter. En l’absence de signalement ou de demande particulière, les profils peuvent donc rester visibles pendant une longue période. Les photographies, les anciennes publications et certains commentaires continuent parfois d’apparaître dans les recherches ou les fils d’actualité. Cette persistance numérique peut créer des situations délicates pour les familles, notamment lorsque des notifications d’anniversaire ou des recommandations automatiques rappellent l’existence d’un compte appartenant à un proche disparu. Selon une enquête réalisée pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), près d’un tiers des Français ont déjà été confrontés à des contenus publiés depuis des comptes appartenant à des personnes décédées.

Les principales plateformes proposent des procédures différentes pour gérer ces situations. Facebook permet notamment de transformer un profil en compte de commémoration, afin que les proches puissent conserver certains souvenirs sans que le compte soit utilisé comme celui d’une personne vivante. Un utilisateur peut également désigner de son vivant un contact légataire, chargé d’effectuer certaines opérations limitées après son décès. Cette personne ne reçoit cependant pas un accès général aux messages privés du défunt. Instagram propose également des dispositifs permettant de commémorer un compte ou d’en demander la suppression, sur présentation de justificatifs appropriés. Google dispose, de son côté, d’un gestionnaire de compte inactif grâce auquel l’utilisateur peut prévoir ce qu’il adviendra de certaines données après une période prolongée d’inactivité. Les procédures varient selon les services et ne garantissent pas aux proches un accès automatique à l’intégralité des informations conservées.

Les héritiers peuvent-ils accéder aux messages et aux photos du défunt ?

En France, le devenir des données personnelles après un décès est encadré par l’article 85 de la loi Informatique et Libertés. Ce texte permet à toute personne de définir de son vivant des directives concernant la conservation, l’effacement ou la communication de ses informations personnelles après sa mort. Ces instructions peuvent être générales, lorsqu’elles concernent l’ensemble des données numériques, ou particulières, lorsqu’elles s’appliquent à un service précis. Il est notamment possible de désigner une personne chargée de faire respecter ses volontés. En l’absence de directives, les héritiers disposent de droits limités pour accomplir certaines démarches, comme demander la clôture d’un compte ou obtenir des informations nécessaires à l’organisation de la succession. Ils ne bénéficient toutefois pas automatiquement d’un droit d’accès à tous les messages, photographies ou conversations privées. La protection de la confidentialité des échanges demeure un enjeu essentiel, y compris après la disparition de l’utilisateur.

La préparation d’un héritage numérique devient donc une démarche importante, au même titre que l’organisation d’autres aspects de sa succession. Chacun peut commencer par identifier les services qu’il utilise régulièrement, examiner les options proposées par les plateformes et préciser ses souhaits concernant la conservation de ses souvenirs. Certaines personnes préfèrent que leurs photographies restent accessibles à leurs proches, tandis que d’autres souhaitent que leurs comptes soient entièrement supprimés. Selon l’enquête réalisée pour la CNIL, environ la moitié des personnes interrogées préféreraient voir leurs publications disparaître après leur mort, tandis qu’une partie souhaite sélectionner les contenus à conserver. Ces choix peuvent également concerner les espaces de stockage en ligne, les courriels, les bibliothèques numériques et les documents personnels. À mesure que les générations grandissent avec Internet, les familles seront de plus en plus confrontées à la gestion de ces traces numériques. Derrière les questions techniques et juridiques se pose finalement un enjeu profondément humain : comment préserver la mémoire d’une personne tout en respectant son intimité et les volontés qu’elle a exprimées de son vivant ?

Sources citées dans l’article Enquête pour la CNIL · Article 85 de la loi Informatique et Libertés