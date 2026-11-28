Le scandale Orpea entraîne des sanctions potentielles contre les cabinets Deloitte et Saint-Honoré BK & A, accusés de négligences lors de la certification des comptes en 2019 et 2020. La Haute Autorité de l'audit a requis des interdictions de certification et des amendes, tandis que les professionnels concernés contestent les accusations.

Le scandale Orpea continue de produire des conséquences judiciaires et financières plusieurs années après ses premières révélations. La Haute Autorité de l’audit (H2A) a requis des sanctions importantes contre Deloitte & Associés, Saint-Honoré BK & A et trois commissaires aux comptes ayant participé à la certification des comptes du groupe de maisons de retraite en 2019 et 2020. Les professionnels sont accusés de ne pas avoir effectué les vérifications suffisantes pour détecter certaines anomalies comptables. La commission des sanctions doit rendre sa décision le 24 mars 2027, une échéance particulièrement importante pour les cabinets concernés et pour l’ensemble de la profession de l’audit financier.

Les investigations portent sur les travaux réalisés par les commissaires aux comptes chargés de contrôler les états financiers d’Orpea, devenu Emeis en 2024. À l’époque, le groupe figurait parmi les principaux exploitants européens de maisons de retraite médicalisées et de cliniques privées. Ses comptes étaient certifiés par des professionnels dont la mission consistait notamment à vérifier la régularité et la sincérité des informations financières publiées. La H2A considère que les diligences effectuées sur les exercices 2019 et 2020 auraient été insuffisantes au regard de certains risques et anomalies. L’autorité estime notamment que les auditeurs disposaient de moyens leur permettant d’approfondir plusieurs contrôles, mais qu’ils n’auraient pas exercé leur jugement professionnel avec toute la rigueur nécessaire.

Les sanctions demandées sont particulièrement importantes. Pour chacun des deux cabinets, la H2A réclame une interdiction de trois ans d’accepter de nouvelles missions de certification auprès de sociétés cotées, dont deux années assorties du sursis. Cette mesure pourrait donc entraîner une interdiction effective d’un an si elle était retenue dans les conditions requises. L’autorité demande également une amende d’un million d’euros contre Deloitte & Associés et de 500 000 euros contre Saint-Honoré BK & A. Les trois commissaires aux comptes personnellement poursuivis risquent chacun une interdiction professionnelle d’un an et une sanction financière de 150 000 euros. Il s’agit toutefois de réquisitions et non de sanctions définitivement prononcées. Les professionnels concernés contestent les reproches formulés à leur encontre.

Le scandale Orpea continue de fragiliser les professionnels de l’audit

Cette procédure trouve son origine dans le scandale révélé en janvier 2022 concernant le fonctionnement de plusieurs établissements du groupe Orpea. Les enquêtes journalistiques et les investigations qui ont suivi avaient mis en lumière des dysfonctionnements dans la prise en charge des résidents, ainsi que des interrogations sur certaines pratiques de gestion et de financement. Ces révélations avaient provoqué une crise majeure pour l’entreprise, dont la valeur boursière avait fortement chuté. Le groupe avait ensuite engagé une restructuration financière et changé de nom pour devenir Emeis en 2024. Les investigations concernant les comptes et les responsabilités des différents acteurs se sont néanmoins poursuivies, indépendamment des transformations de l’entreprise.

Les cabinets d’audit mis en cause rejettent les accusations et estiment que leurs travaux sont aujourd’hui examinés à la lumière d’informations devenues publiques après les exercices concernés. Ils contestent ainsi une appréciation rétrospective qui, selon eux, ne tiendrait pas suffisamment compte des éléments disponibles au moment des certifications. La commission des sanctions devra déterminer si les manquements reprochés sont établis et, le cas échéant, quelles mesures doivent être prononcées. Une autre procédure, conduite par l’Autorité des marchés financiers, s’intéresse également à d’éventuelles informations trompeuses concernant les titres du groupe. Ces procédures sont distinctes et ne doivent pas être confondues. Au-delà du dossier Orpea, l’affaire soulève une question fondamentale concernant le rôle des commissaires aux comptes : jusqu’où doivent-ils aller dans leurs vérifications pour protéger les investisseurs et garantir la fiabilité des informations financières des grandes entreprises ?