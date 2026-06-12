Des hommages à Noahm organisés à Metz et Strasbourg après sa mort

L’émotion reste vive après la mort de Noahm, un jeune homme de 19 ans décédé le 2 juin des suites d’une violente agression survenue quelques jours plus tôt dans le centre-ville de Metz. Un hommage lui sera rendu samedi lors de la Marche des fiertés de Metz, tandis qu’un rassemblement est prévu dimanche après-midi à Strasbourg à l’appel du collectif Front d’Action Gay.

Le parquet de Metz a fait savoir que les investigations porteraient désormais aussi sur un possible caractère homophobe des faits. Une piste réclamée de longue date par plusieurs associations LGBT+ depuis le décès du jeune homme.



L’enquête s’oriente aussi vers une possible motivation homophobe

Noahm avait été agressé dans la nuit du 29 au 30 mai. Gravement blessé, il avait succombé quelques jours plus tard à l’hôpital. Deux hommes âgés de 20 et 27 ans ont été mis en examen pour meurtre aggravé par l’état d’ivresse manifeste. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

L’affaire a suscité une vive émotion bien au-delà de la Moselle. Mardi, l’Assemblée nationale a observé une minute de silence en mémoire de Noahm, mais aussi de Lyhanna, la collégienne tuée dans le Gers, et d’un gendarme mort dans un accident d’hélicoptère. Pour les associations mobilisées ce week-end, ces rassemblements seront également l’occasion de dénoncer les violences homophobes et de rendre hommage à toutes leurs victimes.