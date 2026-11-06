Les présidents d'université alertent le gouvernement sur la crise de l'enseignement supérieur, exigeant un milliard d'euros supplémentaires pour 2027 afin de rénover les infrastructures et améliorer les bourses. Ils appellent à des actions immédiates face aux mobilisations étudiantes et aux difficultés financières croissantes, plaidant pour des mesures durables avant la présidentielle de 2027.

Face à la mobilisation étudiante et aux difficultés financières de l’enseignement supérieur, les présidents d’université intensifient leur mobilisation. Réunis autour d’un appel à l’action urgente, ils réclament des moyens supplémentaires pour les établissements, une réforme des bourses et une réponse politique à la colère de la jeunesse. Leur principale revendication : un milliard d’euros supplémentaire dès 2027.

La crise qui traverse les universités françaises prend une nouvelle dimension. À Paris, les responsables de l’enseignement supérieur veulent faire entendre leur inquiétude face à la dégradation des conditions d’études et aux difficultés budgétaires des établissements. Alors que les mobilisations étudiantes et lycéennes se poursuivent depuis plusieurs semaines, les présidents d’université réclament des décisions rapides pour éviter une aggravation de la situation. Leur démarche s’inscrit dans le prolongement d’un manifeste publié le 20 octobre par 80 présidents et directeurs d’établissements publics.

Le texte, porté notamment par France Universités, demande au gouvernement de considérer la jeunesse comme une priorité nationale. Les signataires dénoncent un décalage croissant entre les ambitions affichées pour l’enseignement supérieur et les ressources réellement disponibles. Ils alertent sur les conséquences des restrictions budgétaires, qui fragilisent selon eux les formations, les conditions de travail des personnels et l’accompagnement des étudiants. Pour ces responsables, la mobilisation actuelle révèle des difficultés structurelles qui dépassent largement les débats sur Parcoursup.

Un milliard d’euros réclamé pour les universités

Au cœur des revendications figure une demande de financement supplémentaire d’un milliard d’euros dès 2027. France Universités propose notamment de consacrer 500 millions d’euros à l’amélioration du fonctionnement des établissements, afin de compenser des dépenses supplémentaires liées aux décisions salariales et aux évolutions de carrière. Les responsables universitaires demandent également des moyens pour créer 20 000 places supplémentaires et accompagner la réforme de l’accès aux études de santé.

La question financière constitue l’une des principales sources d’inquiétude. Plusieurs universités doivent déjà adopter des plans de redressement ou limiter leurs recrutements. Le président de l’université Paris-Dauphine, Bruno Bouchard, a récemment alerté sur RTL sur la dégradation de la situation budgétaire, évoquant des dotations qui diminuent en valeur réelle tandis que les charges supportées par les établissements augmentent. Il estime que les annonces gouvernementales ne suffisent pas à répondre aux besoins accumulés au cours des dernières années.

La précarité étudiante au centre des préoccupations

Les présidents d’université demandent également une réforme des bourses sur critères sociaux. Ils souhaitent revaloriser les montants accordés, élargir le nombre de bénéficiaires et améliorer la progressivité du dispositif. Selon les estimations présentées par France Universités, cette réforme nécessiterait 340 millions d’euros supplémentaires. L’objectif est de mieux accompagner les étudiants confrontés à l’augmentation du coût de la vie, notamment pour le logement, l’alimentation et les transports.

Cette revendication rejoint une partie des préoccupations exprimées dans les manifestations étudiantes et lycéennes. Les organisations de jeunesse dénoncent depuis plusieurs semaines les difficultés d’accès aux études, le manque de moyens humains et les perspectives professionnelles incertaines. Le mouvement, initialement lié à des difficultés rencontrées dans certains établissements scolaires, s’est progressivement étendu à de nombreux campus. Les présidents d’université redoutent que la prolongation des blocages et des perturbations pédagogiques ne pénalise davantage les étudiants les plus fragiles.

Un grand plan de rénovation des campus demandé

Au-delà des dépenses de fonctionnement, les responsables universitaires réclament un effort important pour moderniser les infrastructures. Leur manifeste propose un fonds d’urgence de 200 millions d’euros dès 2027, avant le lancement d’un programme d’investissement immobilier d’un milliard d’euros par an à partir de 2028. Les priorités concernent la rénovation énergétique, l’adaptation des bâtiments aux fortes chaleurs et l’amélioration des équipements pédagogiques et scientifiques.

Cette question immobilière est devenue particulièrement sensible dans de nombreux établissements. Le vieillissement des bâtiments, les coûts énergétiques et l’évolution des besoins pédagogiques imposent des investissements que les universités peinent à financer seules. Les responsables de l’enseignement supérieur souhaitent inscrire ces dépenses dans une programmation pluriannuelle, afin d’éviter que les établissements ne soient contraints de reporter indéfiniment leurs travaux ou de réduire d’autres postes budgétaires.

Des états généraux de la jeunesse avant la présidentielle de 2027

Pour financer les mesures proposées, France Universités avance plusieurs pistes, notamment une réforme du crédit d’impôt recherche et une révision des aides publiques à l’apprentissage dans l’enseignement privé lucratif. Ces propositions ouvrent un débat sur les priorités budgétaires de l’État et la répartition des financements entre enseignement public, formation privée et soutien aux entreprises. Les responsables universitaires souhaitent que ces arbitrages soient discutés dans le cadre du budget 2027.

Les signataires demandent enfin l’organisation d’états généraux de la jeunesse, afin de placer les questions d’éducation, de formation, d’emploi et de conditions de vie au cœur du débat précédant l’élection présidentielle. Alors que les manifestations se poursuivent, leur appel vise à obtenir des engagements durables plutôt que des réponses ponctuelles à la contestation. Pour les universités françaises, l’enjeu est désormais de convaincre les pouvoirs publics que la sortie de crise passe autant par un dialogue avec les étudiants que par un renforcement des moyens consacrés à l’enseignement supérieur.