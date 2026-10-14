Apple lance le HomeView, son premier écran connecté pour la maison

Apple lance le HomeView, un écran connecté de 7 pouces à 299 dollars, qui centralise le contrôle des dispositifs domotiques pour les familles. Il permet de gérer des appareils via la voix, offre une fonction de surveillance vidéo et vise à se démarquer sur un marché concurrentiel par son intégration à l'écosystème Apple.

Apple ouvre les précommandes de son premier concentrateur domotique doté d’un écran, le HomeView, un dispositif de 7 pouces vendu 299 dollars qui centralise le contrôle de l’écosystème de la marque pour toute une famille.

Apple franchit une nouvelle étape dans la domotique grand public avec le HomeView, son premier écran intelligent dédié à la maison connectée. Le produit, dont les précommandes sont désormais ouvertes, se présente comme un concentrateur familial capable d’accueillir jusqu’à six utilisateurs au sein d’un même foyer.

Doté d’un écran de 7 pouces et d’un haut-parleur intégré, l’appareil fonctionne comme point d’entrée vers les applications, les appareils et l’assistant vocal Siri, désormais alimenté par l’intelligence artificielle générative. Les membres du foyer peuvent, par commande vocale, piloter divers équipements connectés : fermeture de volets motorisés, activation de serrures intelligentes ou encore gestion d’autres appareils compatibles.

Le HomeView intègre également une fonction de surveillance vidéo, avec la possibilité d’afficher simultanément jusqu’à neuf flux de caméras sur un seul écran. Cette capacité vise notamment les foyers équipés de plusieurs caméras de sécurité ou de sonnettes connectées.

Affiché à 299 dollars, le HomeView se positionne sur un marché déjà occupé par des concurrents comme Amazon et Google, qui proposent leurs propres écrans connectés depuis plusieurs années. Apple, fidèle à sa stratégie de prix premium, mise sur l’intégration poussée avec son écosystème pour se différencier.