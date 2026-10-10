Starlink s’offre des fréquences terrestres pour concurrencer les grands opérateurs américains

SpaceX acquiert des licences de spectre basse fréquence pour étoffer son service Starlink et rivaliser avec AT&T, T-Mobile et Verizon. Cette démarche vise à créer un opérateur mobile hybride alliant services terrestres et satellitaires, renforcée par l'autorisation de lancer 15 000 satellites supplémentaires, promettant une offre améliorée.

SpaceX franchit un nouveau cap dans son ambition de s’imposer sur le marché des télécommunications mobiles américaines. La société a signé un accord avec la société d’investissement Grain Management pour racheter jusqu’à 14 mégahertz de spectre dans la bande des 800 MHz, des fréquences dites basse bande particulièrement prisées pour leur capacité à couvrir de grandes distances et à pénétrer les bâtiments.

Ces licences ont une histoire : Grain Management les avait acquises auprès de T-Mobile plus tôt cette année. T-Mobile les détenait elle-même depuis son rachat de Sprint en 2020, mais avait été contrainte de les céder par une condition imposée par les autorités fédérales américaines lors de l’approbation de cette fusion.

SpaceX a justifié l’opération en des termes sans ambiguïté : « Ce spectre basse bande de premier ordre comble l’une des principales lacunes techniques restantes qui ouvriront la voie à Starlink Mobile pour devenir un grand opérateur mobile aux États-Unis. » L’objectif affiché est de compléter le service cellulaire déjà fourni depuis l’espace par une infrastructure terrestre, les deux dimensions devant fonctionner de concert.

Cette acquisition intervient quelques jours seulement après que SpaceX a obtenu l’autorisation des autorités américaines de lancer 15 000 satellites supplémentaires, destinés à une version améliorée de son service mobile. La société affirme que cette nouvelle génération sera nettement plus puissante que l’offre actuelle.

La convergence de ces deux avancées, spectre terrestre et constellation satellitaire élargie, dessine les contours d’un opérateur hybride inédit, dont l’ambition déclarée est de bousculer un marché dominé depuis des décennies par trois acteurs établis.