Le Titan 2 Elite, lancé par Unihertz, réintroduit le clavier physique emblématique des BlackBerry, alliant modernité et nostalgie. Présenté au Mobile World Congress 2026, il propose des versions adaptées aux claviers français et allemand. Avec ses atouts techniques et son positionnement sur le marché, ce modèle vise une clientèle spécifique, en quête de précision.

Le BlackBerry appartient peut-être au passé, mais son célèbre clavier physique n’a pas dit son dernier mot. Avec le Titan 2 Elite, le fabricant chinois Unihertz remet au goût du jour un concept qui avait marqué toute une génération de professionnels et d’utilisateurs de smartphones. Présenté au Mobile World Congress de Barcelone en mars 2026, cet appareil combine un véritable clavier QWERTY, un écran tactile AMOLED et le système Android 16. Une proposition originale sur un marché dominé par les grands écrans, où les fabricants ont progressivement abandonné les touches physiques. Et pour séduire davantage les utilisateurs européens, Unihertz prépare désormais des versions adaptées aux claviers français et allemand.

Avec son design compact, le Titan 2 Elite rappelle immédiatement les anciens BlackBerry Bold et Curve. Il dispose d’un écran AMOLED de 4,03 pouces affichant une définition de 1 080 × 1 200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous cet écran, un clavier physique rétroéclairé permet de rédiger des messages, des courriels ou des documents sans utiliser le clavier virtuel. Les touches sont également tactiles, ce qui permet de faire défiler les pages en glissant les doigts sur leur surface. Le smartphone embarque un processeur MediaTek Dimensity 7400 compatible 5G, 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Il dispose également d’une batterie de 4 050 mAh, compatible avec une recharge filaire de 33 W, de deux capteurs photo arrière de 50 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Avec ses 163 grammes, il se veut relativement léger et facilement transportable.

Un clavier AZERTY pour séduire les Français

L’une des principales nouveautés annoncées par Unihertz concerne l’arrivée de nouvelles dispositions de clavier. Jusqu’à présent commercialisé avec un clavier QWERTY, le Titan 2 Elite pourrait prochainement être proposé en AZERTY, adapté aux habitudes des utilisateurs français, ainsi qu’en QWERTZ pour les marchés germanophones. Le constructeur a dévoilé les premières images de ces versions à la fin du mois d’octobre, sans communiquer de date de commercialisation définitive. Une déclinaison Pro existe également, équipée d’un processeur Dimensity 8400 plus puissant et de 512 Go de stockage. Le fabricant promet cinq années de suivi logiciel pour le Titan 2 Elite, avec des mises à jour majeures pouvant aller jusqu’à Android 20. Le modèle standard est proposé autour de 490 dollars sur le marché américain, un positionnement tarifaire qui le place face à des smartphones de milieu de gamme traditionnellement mieux équipés en matière de photographie et de multimédia.

Avec le Titan 2 Elite, Unihertz ne cherche pas nécessairement à concurrencer frontalement Apple, Samsung ou Xiaomi. Le constructeur vise plutôt une clientèle particulière : les professionnels qui rédigent régulièrement des courriels, les utilisateurs attachés à la précision d’un clavier physique et les nostalgiques des anciens BlackBerry. Le choix d’Android permet toutefois de profiter des applications modernes, des services Google et des fonctionnalités attendues sur un smartphone contemporain. Reste à savoir si ce type d’appareil peut dépasser le marché de niche auquel il semble aujourd’hui destiné. Unihertz a récemment laissé entendre qu’une nouvelle couleur pourrait être dévoilée avant la fin novembre, signe que le fabricant continue de développer sa gamme. Le Titan 2 Elite n’est pas un véritable BlackBerry, puisque la marque canadienne ne participe pas à sa conception. Mais il démontre qu’en 2026, le clavier physique conserve suffisamment d’adeptes pour inspirer de nouveaux smartphones.