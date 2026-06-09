CPI : le procureur Karim Khan suspendu après des accusations d’agression sexuelle

La Cour pénale internationale (CPI) traverse une crise sans précédent. Le procureur général Karim Khan a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat à la suite d’allégations d’agression sexuelle formulées par une membre de son équipe. La décision a été prise par les 21 membres du bureau de l’Assemblée des États parties à la CPI, qui ont voté à la majorité qualifiée en faveur de cette mesure conservatoire dans l’attente de la poursuite de la procédure.

Dans un communiqué, le bureau de l’Assemblée a précisé que cette suspension ne préjugeait en rien de l’issue de l’affaire. Les responsables de l’institution ont insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une mesure destinée à préserver l’intégrité des procédures en cours et à garantir le bon fonctionnement de la juridiction internationale pendant l’examen du dossier.

Une décision exceptionnelle pour la juridiction internationale

Cette suspension constitue un événement particulièrement rare dans l’histoire de la Cour pénale internationale. Depuis sa création en 2002, l’institution chargée de poursuivre les auteurs présumés de génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre n’avait jamais été confrontée à une situation impliquant directement son plus haut responsable judiciaire dans une affaire de cette nature.

Karim Khan, juriste britannique de renom, occupe le poste de procureur de la CPI depuis 2021. Durant son mandat, il s’est retrouvé au cœur de plusieurs dossiers géopolitiques majeurs impliquant notamment l’Ukraine, le Soudan, la Libye ou encore les territoires palestiniens. Son action a souvent placé la Cour au centre des débats diplomatiques internationaux.

Une enquête suivie de près par les États membres

L’affaire devra désormais être examinée par les 125 États membres de la Cour pénale internationale, qui détiennent collectivement l’autorité politique sur l’institution. Les représentants des États parties sont appelés à se prononcer dans les meilleurs délais afin d’apporter une réponse définitive à cette situation qui fragilise l’image de la juridiction.

Le bureau de l’Assemblée souhaite éviter que cette crise ne perturbe durablement les activités de la Cour. Les enquêtes en cours et les procédures judiciaires engagées devant la CPI doivent se poursuivre normalement malgré l’absence temporaire du procureur général.

Un enjeu de crédibilité pour la Cour pénale internationale

Au-delà du cas personnel de Karim Khan, cette affaire soulève des questions importantes sur les mécanismes de gouvernance et de responsabilité au sein des institutions internationales. La CPI est régulièrement appelée à promouvoir les principes de justice, de transparence et de protection des victimes à travers le monde. Les États membres sont donc particulièrement attentifs à la manière dont l’institution gère cette crise interne.

Plusieurs organisations de défense des droits humains ont déjà souligné l’importance d’une enquête indépendante et rigoureuse, estimant que la crédibilité de la Cour dépend également de sa capacité à appliquer à elle-même les standards qu’elle défend sur la scène internationale.

Une période d’incertitude pour le bureau du procureur

Dans l’attente d’une décision définitive, les responsabilités opérationnelles du bureau du procureur devront être assurées par les équipes dirigeantes de la Cour afin de garantir la continuité des enquêtes et des poursuites engagées. Cette période de transition intervient dans un contexte particulièrement sensible, alors que plusieurs dossiers majeurs mobilisent actuellement les ressources de la juridiction.

L’évolution de cette affaire sera suivie avec attention par les gouvernements, les organisations internationales et les ONG de défense des droits humains. Les prochaines semaines pourraient s’avérer déterminantes pour l’avenir de Karim Khan mais également pour l’image et le fonctionnement de la principale juridiction pénale internationale.