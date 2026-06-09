Carpentras : plus de 4 000 euros récoltés pour le Planning familial après l’arrêt du financement par la mairie RN

Privé de subvention par la mairie RN, le Planning familial du Vaucluse a lancé une cagnotte et dépassé son objectif en moins de 24 heures.

Le Planning familial de Vaucluse a reçu plus de 4 000 euros de dons en moins de 24 heures. Cette mobilisation fait suite à la décision du maire de Carpentras, Hervé de Lépinau, de supprimer une subvention municipale de 3 000 euros destinée à l’association. La cagnotte en ligne a permis de compenser rapidement le manque à gagner et même de le dépasser.

Une décision municipale contestée

La municipalité dirigée par le Rassemblement national justifie cette décision par une réorientation de ses priorités budgétaires. Le Planning familial assure pourtant des permanences locales essentielles pour l’information sur la contraception, l’IVG et la santé sexuelle. L’association intervient aussi dans les établissements scolaires du département.

Un réseau associatif sous tension

Cette affaire illustre les tensions persistantes autour du financement des associations d’éducation à la sexualité dans plusieurs communes. Les 82 antennes départementales du Planning fonctionnent en grande partie grâce aux subventions publiques et aux dons privés. La solidarité exprimée par les donateurs témoigne de l’attachement d’une partie de la population à ces services de proximité.