Plus de 1,2 million de fidèles réunis à Madrid pour la grande messe du pape Léon XIV

Madrid a vécu ce dimanche l’un des plus importants rassemblements religieux de son histoire récente. Selon les organisateurs, plus de 1,2 million de personnes ont convergé vers le centre de la capitale espagnole pour assister à la messe célébrée par le pape Léon XIV, point culminant de sa visite pastorale en Espagne. Des fidèles venus de toutes les régions du pays, mais également de nombreux pèlerins étrangers, ont participé à cet événement exceptionnel marqué par une forte ferveur populaire.

Avant la célébration, le souverain pontife a parcouru les principales artères du centre-ville à bord de la papamobile. Tout au long de son trajet, il a été acclamé par une foule compacte venue l’apercevoir. Léon XIV a multiplié les gestes de bénédiction et les salutations, offrant une image de proximité qui a suscité l’enthousiasme des participants massés derrière les barrières de sécurité.

Une mobilisation exceptionnelle des autorités espagnoles

La visite du pape a mobilisé d’importants moyens logistiques et sécuritaires. Les autorités madrilènes ont mis en place un dispositif exceptionnel afin d’assurer le bon déroulement des cérémonies et de gérer l’afflux massif de visiteurs. Le roi Felipe VI et la reine Letizia, qui avaient accueilli le souverain pontife à son arrivée samedi, ont également assisté à la célébration, soulignant l’importance institutionnelle de cet événement pour l’Espagne.

Une visite qui intervient dans un contexte où Léon XIV multiplie les appels au dialogue, à l’unité et à la cohésion sociale. Dans plusieurs interventions au cours de son déplacement, le pape a notamment exhorté les Européens à résister aux divisions identitaires et aux discours de confrontation qui traversent de nombreuses sociétés occidentales.

Une procession du Corpus Christi au cœur de Madrid

À l’issue de la messe, Léon XIV devait présider la traditionnelle procession du Corpus Christi à travers les rues du centre historique de Madrid. Pour l’occasion, plus de 30.000 œillets jaunes et blancs, aux couleurs du Vatican, ont été disposés le long du parcours afin de décorer les principales avenues empruntées par le cortège religieux.

Cette démonstration de ferveur populaire confirme l’attachement d’une partie importante de la population espagnole à la tradition catholique. Avec plus d’un million de participants selon les organisateurs, cette célébration constitue l’un des plus grands rassemblements religieux observés en Europe ces dernières années et marque un moment fort du début du pontificat de Léon XIV.