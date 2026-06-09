RTL prépare sa rentrée 2026 : Faustine Bollaert devrait quitter la case de 9h30

RTL continue d’ajuster sa grille en vue de la rentrée 2026. Alors que la concurrence est féroce, la station du groupe M6 cherche à renforcer son offre éditoriale et à enrayer l’érosion de ses audiences. Selon les chiffres de la vague janvier-mars 2026 de Médiamétrie, RTL affiche 8,6% d’audience cumulée, contre 8,9% sur la même période en 2025. Le recul se constate également en volume. Début 2025, RTL dépassait encore légèrement les 5 millions d’auditeurs quotidiens. Un an plus tard, la station se situe juste sous ce seuil symbolique, avec une perte estimée autour de 150 000 auditeurs en douze mois.

Faustine Bollaert ne devrait pas conserver Un jour, une vie à 9h30

Face à cette situation, Le Parisien révèle ce mardi que Faustine Bollaert devrait perdre à la rentrée son créneau quotidien de 9h30 sur RTL. L’animatrice avait pris les commandes de cette case en début de saison avec Un jour, une vie, un format de témoignages diffusé du lundi au vendredi entre 9h30 et 10h. L’émission, centrée sur des récits personnels et des parcours de vie, est désormais passée sous le seuil des 900 000 auditeurs. Un jour, une vie réunit 860 500 auditeurs, soit 50 500 de moins que lors de la vague précédente de novembre-décembre 2025. Le décrochage apparaît encore plus marqué lorsqu’on compare ce score au niveau mis en avant lors de l’installation de Faustine Bollaert sur cette tranche. Au lancement du rendez-vous, RTL communiquait sur 1,1 million d’auditeurs pour cette case. Avec 860 500 auditeurs aujourd’hui, la baisse représente environ 239 500 auditeurs, soit un recul de 21,8% par rapport au niveau initial.

Le départ de Faustine Bollaert de la tranche de 9h30 ne signifierait pas nécessairement une rupture avec RTL. Selon Le Parisien, des échanges se poursuivent entre l’animatrice et la direction de la station. L’une des hypothèses évoquées serait un maintien à l’antenne sur un rythme moins exposé, possiblement le week-end.