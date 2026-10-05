Sénat : Place publique choisit les écologistes plutôt que le groupe socialiste

Les sénateurs de Place publique, Bernard Jomier et Grégory Blanc, s’associent au groupe écologiste du Sénat après des discussions avec plusieurs formations de gauche. Leur décision est influencée par la volonté d’une gauche unie et des promesses d'engagements parlementaires, tout en poursuivant leur coopération avec le Parti socialiste dans le cadre des primaires.

Les deux sénateurs de Place publique, Bernard Jomier et Grégory Blanc, ont décidé de s’apparenter au groupe écologiste du Sénat. Annoncé lundi, huit jours après les élections sénatoriales du 27 septembre, leur choix intervient après des discussions avec plusieurs groupes de gauche. Les élus du parti de Raphaël Glucksmann souhaitaient désormais siéger dans une même formation parlementaire.

Jusqu’ici, Bernard Jomier, sénateur de Paris, appartenait au groupe socialiste, tandis que Grégory Blanc, élu du Maine-et-Loire, siégeait déjà avec les écologistes. Leur décision pourrait porter les effectifs du groupe écologiste à 15 membres, contre 16 avant le renouvellement de la moitié du Sénat. La composition des groupes doit être officialisée lundi après-midi.

Des négociations avec trois groupes

Les deux sénateurs avaient échangé avec les socialistes, les écologistes et le Rassemblement démocratique et social européen, le RDSE. Pour Grégory Blanc, le groupe écologiste a manifesté une volonté d’ouverture à une gauche dépassant les structures partisanes. Cette orientation a pesé dans le choix des deux représentants de Place publique.

La répartition des responsabilités parlementaires a également compté. Selon les deux élus, le groupe socialiste n’avait pas garanti à Grégory Blanc une place en commission des finances s’il le rejoignait. Bernard Jomier a expliqué que cette absence d’assurance avait mis fin aux discussions avec le premier groupe d’opposition du Sénat.

Un choix distinct des alliances électorales avec le PS

Ce ralliement était particulièrement observé alors que Place publique participe à la primaire du pôle social-démocrate aux côtés du Parti socialiste. Le mouvement avait aussi conclu plusieurs accords avec le PS pour les sénatoriales. Bernard Jomier défend toutefois la cohérence de sa décision : il estime que la reconstruction de la gauche doit être envisagée dans un cadre plus large que celui de la seule primaire.

Le sénateur de Paris souligne également que Yannick Jadot, ancien candidat écologiste à la présidentielle et soutien de Raphaël Glucksmann, appartient au groupe écologiste. Place publique réunira donc ses deux sénateurs au sein de cette formation, tout en poursuivant sa coopération politique avec les socialistes dans le cadre de la primaire.