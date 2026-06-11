Mort de Lyhanna : Sarah Knafo réclame un fichier public des agresseurs sexuels et 100.000 nouvelles places de prison

Au cours de l’émission spéciale consacrée à l’affaire Lyhanna sur BFMTV, sept responsables politiques ont présenté leurs propositions pour répondre aux défaillances mises en lumière par ce drame. Parmi eux, Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête, a défendu une ligne de fermeté particulièrement marquée.

Intervenant depuis les États-Unis, la proche d’Éric Zemmour a plaidé pour la création en France d’un fichier public des agresseurs sexuels condamnés, inspiré du modèle américain. Selon elle, un tel dispositif permettrait aux familles de vérifier plus facilement si une personne a déjà été condamnée pour des faits de nature sexuelle et contribuerait ainsi à mieux protéger les enfants.

Mort de Lyhanna: Sarah Knafo prend l’exemple des États-Unis sur le "fichier public des agresseurs sexuels" pic.twitter.com/9WTfZWHiqN — BFM (@BFMTV) June 10, 2026

Sarah Knafo a également insisté sur la nécessité de renforcer considérablement les capacités carcérales du pays. Elle a ainsi proposé la construction de 100.000 places de prison supplémentaires, estimant que les individus dangereux doivent être maintenus derrière les barreaux afin d’éviter tout risque de récidive. Ses propositions ont suscité des réactions, le chef du PS Olivier Faure a notamment exprimé ses réserves sur l’idée d’un fichier public.