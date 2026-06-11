POLITIQUE

Mort de Lyhanna : Sarah Knafo réclame un fichier public des agresseurs sexuels et 100.000 nouvelles places de prison

11 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Mort de Lyhanna : Sarah Knafo réclame un fichier public des agresseurs sexuels et 100.000 nouvelles places de prison
Mort de Lyhanna : Sarah Knafo réclame un fichier public des agresseurs sexuels et 100.000 nouvelles places de prison

Au cours de l’émission spéciale consacrée à l’affaire Lyhanna sur BFMTV, sept responsables politiques ont présenté leurs propositions pour répondre aux défaillances mises en lumière par ce drame. Parmi eux, Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête, a défendu une ligne de fermeté particulièrement marquée.

Intervenant depuis les États-Unis, la proche d’Éric Zemmour a plaidé pour la création en France d’un fichier public des agresseurs sexuels condamnés, inspiré du modèle américain. Selon elle, un tel dispositif permettrait aux familles de vérifier plus facilement si une personne a déjà été condamnée pour des faits de nature sexuelle et contribuerait ainsi à mieux protéger les enfants.

Sarah Knafo a également insisté sur la nécessité de renforcer considérablement les capacités carcérales du pays. Elle a ainsi proposé la construction de 100.000 places de prison supplémentaires, estimant que les individus dangereux doivent être maintenus derrière les barreaux afin d’éviter tout risque de récidive. Ses propositions ont suscité des réactions, le chef du PS Olivier Faure a notamment exprimé ses réserves sur l’idée d’un fichier public.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.