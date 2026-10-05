Cisjordanie : Dominique de Villepin et Alain Juppé parmi 500 anciens responsables européens réclamant des sanctions

Près de 500 anciens responsables européens, dont Dominique de Villepin et Alain Juppé, demandent des sanctions économiques contre Israël concernant le projet E1 en Cisjordanie. Ils appellent l'Union européenne à agir lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères le 12 octobre, estimant que ce projet menace la création d'un État palestinien.

Dominique de Villepin et Alain Juppé figurent parmi près de 500 anciens responsables politiques et diplomatiques européens qui appellent l’Union européenne à agir contre le projet israélien E1 en Cisjordanie. Dans un texte publié ce lundi 5 octobre, les signataires réclament notamment des sanctions économiques ciblées et une réaction des Vingt-Sept lors de la prochaine réunion des ministres européens des Affaires étrangères.

L’initiative rassemble des personnalités issues de plusieurs pays européens. Aux côtés des deux anciens Premiers ministres français figurent notamment l’ancien chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, l’ancien président du Conseil italien Massimo D’Alema, l’ancien Premier ministre belge Yves Leterme et l’ancien chef du gouvernement suédois Stefan Löfven.

Des sanctions économiques réclamées à l’Union européenne

Les signataires demandent à la Commission européenne de proposer des sanctions contre les institutions financières et les prestataires participant au projet E1. Ils souhaitent également empêcher le commerce européen avec les colonies concernées et appellent les États membres à avancer sur la suspension de certaines dispositions commerciales de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël.

Le projet E1, situé à l’est de Jérusalem, constitue depuis longtemps un dossier particulièrement sensible dans le conflit israélo-palestinien. Ses opposants considèrent que son développement compromettrait davantage la continuité territoriale nécessaire à la création d’un futur État palestinien. Les autorités israéliennes défendent de leur côté leur politique de construction et contestent les critiques internationales formulées contre leur présence dans ces territoires.

Les quelque 500 signataires souhaitent que des décisions soient prises lors de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères prévue le 12 octobre.