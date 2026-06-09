Retraites : le Conseil d’orientation des retraites anticipe un déficit plus lourd et évoque un départ à près de 68 ans en 2070

L’équilibre financier du système de retraite français pourrait se dégrader davantage que prévu au cours des prochaines décennies. Dans son projet de rapport annuel, qui doit être examiné cette semaine par ses membres, le Conseil d’orientation des retraites (COR) revoit sensiblement à la hausse ses projections de déficit à l’horizon 2070. L’instance estime désormais que le besoin de financement du système pourrait atteindre 2,4 % du produit intérieur brut à cette date, contre 1,4 % dans ses précédentes estimations publiées en 2025. Cette révision marque un changement important dans les perspectives de long terme et reflète les difficultés croissantes auxquelles le système français devra faire face dans un contexte de vieillissement accéléré de la population.

Si les projections à court et moyen terme demeurent relativement stables, avec un déficit estimé à 0,2 % du PIB en 2030 puis à 0,9 % en 2045, le COR souligne que les déséquilibres devraient s’accentuer progressivement au fil des décennies. Selon l’organisme, les recettes du système ne progresseraient pas suffisamment vite pour compenser la hausse du nombre de retraités et l’allongement de l’espérance de vie. Cette évolution pèserait durablement sur les finances publiques et poserait la question de nouvelles adaptations du modèle français de retraite afin d’assurer sa soutenabilité.

Un report progressif de l’âge de départ présenté comme principal levier

Pour limiter l’aggravation du déficit, le Conseil d’orientation des retraites considère que le principal outil à disposition des pouvoirs publics reste l’allongement de la durée d’activité. Dans son scénario de référence, l’équilibre structurel du système pourrait être assuré par une hausse progressive de l’âge moyen de départ à la retraite. Celui-ci atteindrait 64,4 ans dès 2030, puis 65,8 ans en 2045 avant de grimper à 67,6 ans en 2070. Cette projection est nettement supérieure à celle retenue dans le précédent rapport, qui envisageait un âge moyen de départ de 66,5 ans à cette échéance.

Une telle perspective risque d’alimenter les débats politiques dans les années à venir. La réforme des retraites adoptée ces dernières années continue de susciter de fortes oppositions dans une partie de l’opinion publique, tandis que plusieurs formations politiques réclament déjà un retour à un âge légal plus faible. Les nouvelles estimations du COR remettent toutefois au centre du débat la question de l’allongement de la vie professionnelle comme moyen de préserver l’équilibre financier du système sans augmentation massive des cotisations ou baisse des pensions.

La baisse de la natalité modifie profondément les projections

L’une des principales raisons avancées pour expliquer cette révision des prévisions concerne l’évolution démographique du pays. Le COR a intégré dans ses nouveaux calculs une hypothèse de fécondité plus faible que celle retenue jusqu’à présent. L’indicateur conjoncturel de fécondité est désormais estimé à 1,45 enfant par femme sur le long terme, contre 1,8 dans les scénarios précédents. Cette révision traduit la baisse continue des naissances observée en France depuis plusieurs années.

Une évolution qui a des conséquences directes sur le financement des retraites. Avec moins d’enfants aujourd’hui, le nombre d’actifs appelés à financer les pensions demain sera mécaniquement plus faible. Dans le même temps, les générations nombreuses du baby-boom continuent d’avancer en âge et vivent plus longtemps. Le rapport entre cotisants et retraités devrait donc continuer à se dégrader au cours des prochaines décennies, rendant plus difficile l’équilibre des régimes de retraite sans ajustements structurels.

Le rôle des retraites complémentaires dans la hausse du déficit

Le COR souligne également que les nouvelles règles adoptées par les partenaires sociaux pour le régime complémentaire Agirc-Arrco contribuent à la dégradation des perspectives financières. Les modalités de revalorisation des pensions définies pour les années à venir sont jugées plus favorables aux retraités que celles prises en compte dans les précédents scénarios. Cette amélioration du niveau des prestations représente une dépense supplémentaire à long terme pour l’ensemble du système.

Selon l’organisme, cette évolution participe à l’augmentation du déficit projeté pour 2070. Même si ces mesures visent à préserver le pouvoir d’achat des retraités face à l’inflation et aux évolutions économiques, elles renforcent les besoins de financement futurs. Le COR rappelle ainsi que les choix effectués aujourd’hui en matière de pensions auront des effets durables sur l’équilibre global du système.

Un sujet appelé à s’imposer dans le débat politique

À moins d’un an du lancement de la campagne présidentielle de 2027, les conclusions du Conseil d’orientation des retraites pourraient rapidement devenir un sujet majeur du débat public. Les projections présentées mettent en évidence l’ampleur des défis démographiques et financiers auxquels la France sera confrontée au cours des prochaines décennies. Entre relèvement de l’âge de départ, évolution des cotisations, ajustement des pensions ou recours à d’autres sources de financement, plusieurs options restent sur la table.

Si les projections du COR ne constituent pas des prévisions définitives mais des scénarios fondés sur des hypothèses économiques et démographiques, elles offrent néanmoins une indication précieuse sur les tendances à l’œuvre. Pour l’institution, le vieillissement de la population apparaît désormais comme une certitude, tandis que la question du financement des retraites continuera de s’imposer comme l’un des grands enjeux économiques et sociaux du pays jusqu’au milieu du siècle.