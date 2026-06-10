Rhône : un animateur suspendu après une plainte pour agression sexuelle

La mairie de Charly a suspendu un animateur du centre de loisirs après le dépôt d’une plainte pour comportements inappropriés envers un enfant.

Un animateur du centre de loisirs de Charly, dans le Rhône, a été immédiatement suspendu de ses fonctions après le dépôt d’une plainte pour des soupçons de comportements inappropriés envers une enfant. La municipalité a confirmé cette mesure conservatoire dès qu’elle a eu connaissance des accusations. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour faire la lumière sur ces faits présumés. Les autorités locales se veulent rassurantes sur la rapidité de leur réaction face à ces accusations graves.

Plusieurs dossiers dans la métropole

Cette affaire intervient dans un contexte plus large de signalements touchant plusieurs communes de la métropole lyonnaise. Des accusations similaires visent également des structures d’accueil dans le secteur, notamment à Villeurbanne. Les enquêteurs collectent actuellement les témoignages et examinent les éléments à disposition pour établir les faits avec précision. La protection des mineurs reste la priorité absolue des services concernés.

La mairie de Charly assure suivre de près l’évolution de l’enquête judiciaire en cours. L’agent mis en cause demeure suspendu pendant toute la durée de l’instruction. Les parents d’élèves fréquentant le centre de loisirs ont été informés de la situation par la municipalité, qui multiplie les contacts avec les familles pour maintenir un climat de confiance malgré la gravité des accusations.