Panazol : un couple en garde à vue après des menaces islamistes

Une femme de 45 ans et son mari de 53 ans ont été interpellés mercredi à Panazol, en Haute-Vienne, après l’envoi d’un courriel contenant des menaces à caractère islamiste.

Un couple a été interpellé mercredi à Panazol, commune de Haute-Vienne. Une femme de 45 ans et son mari de 53 ans ont été placés en garde à vue après l’envoi d’un courriel alarmant contenant des menaces à caractère islamiste. L’affaire intervient quelques jours après une autre alerte dans la même commune, liée à la disparition d’un adolescent diabétique qui avait mobilisé les autorités.

Un adolescent diabétique retrouvé sain et sauf

La commune de Panazol avait en effet été le théâtre d’une alerte enlèvement lundi dernier. Rayan, un garçon de 13 ans diabétique, avait été enlevé de son foyer d’accueil. L’adolescent est heureusement revenu sain et sauf mardi à la mi-journée dans son établissement. Trois de ses proches avaient alors été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire distincte.

Le maire de Panazol a exprimé son soulagement après le retour du jeune Rayan, dont l’état de santé nécessitait une prise en charge médicale urgente. Les deux affaires, bien que survenues à quelques jours d’intervalle dans la même localité, ne semblent pas être liées selon les informations disponibles. Les enquêtes se poursuivent sur les deux dossiers.