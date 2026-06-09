Lyhanna : les filles mineures de Jérôme Barella déscolarisées, le suspect placé sous surveillance en prison

Les deux filles mineures de Jérôme Barella ont été déscolarisées depuis le début de l’affaire Lyhanna, selon BFMTV. L’aînée était amie avec la collégienne de 11 ans. Les deux enfants se trouvent actuellement avec leur mère. La maison familiale, située à Montestruc-sur-Gers, dans le Gers, a été placée sous scellés. Ce domicile est désormais au cœur des vérifications menées dans le cadre de l’enquête.

Un suspect incarcéré dans le sud de la France

Jérôme Barella, 41 ans, a été mis en examen après la disparition puis la mort de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers. Il est poursuivi pour « enlèvement et séquestration » et placé en détention provisoire. Il a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire du sud de la France, à Mont-de-Marsan. Son placement à l’isolement doit intervenir afin d’éviter des contacts avec d’autres détenus susceptibles de le menacer.

La télévision autorisée, une surveillance renforcée

Comme la majorité des détenus, Jérôme Barella peut avoir accès à la télévision et suivre les informations depuis sa cellule. Il fait également l’objet d’une vigilance accrue des services pénitentiaires, notamment concernant le risque suicidaire. Cette surveillance vise à prévenir tout passage à l’acte en détention.

Pendant que le suspect est incarcéré, ses deux filles mineures ne vivent plus dans la maison familiale. Leur domicile reste inaccessible avec la mise sous scellés.