SOCIÉTÉ Police-Justice

Lyhanna : les filles mineures de Jérôme Barella déscolarisées, le suspect placé sous surveillance en prison

9 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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Lyhanna : les filles mineures de Jérôme Barella déscolarisées, le suspect placé sous surveillance en prison

Les deux filles mineures de Jérôme Barella ont été déscolarisées depuis le début de l’affaire Lyhanna, selon BFMTV. L’aînée était amie avec la collégienne de 11 ans. Les deux enfants se trouvent actuellement avec leur mère. La maison familiale, située à Montestruc-sur-Gers, dans le Gers, a été placée sous scellés. Ce domicile est désormais au cœur des vérifications menées dans le cadre de l’enquête.

Un suspect incarcéré dans le sud de la France

Jérôme Barella, 41 ans, a été mis en examen après la disparition puis la mort de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers. Il est poursuivi pour « enlèvement et séquestration » et placé en détention provisoire. Il a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire du sud de la France, à Mont-de-Marsan. Son placement à l’isolement doit intervenir afin d’éviter des contacts avec d’autres détenus susceptibles de le menacer.

La télévision autorisée, une surveillance renforcée

Comme la majorité des détenus, Jérôme Barella peut avoir accès à la télévision et suivre les informations depuis sa cellule. Il fait également l’objet d’une vigilance accrue des services pénitentiaires, notamment concernant le risque suicidaire. Cette surveillance vise à prévenir tout passage à l’acte en détention.

Pendant que le suspect est incarcéré, ses deux filles mineures ne vivent plus dans la maison familiale. Leur domicile reste inaccessible avec la mise sous scellés.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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