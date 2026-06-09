Lyhanna : la mère de Rosa, autre victime, attaque l’État après avoir alerté la justice dès 2025

La mère de Rosa, 11 ans, va engager une procédure contre l’État après avoir porté plainte dès août 2025 pour des viols visant sa fille et imputés à Jérôme Barella, aujourd’hui principal suspect dans la mort de Lyhanna. Avec son avocat, elle annonce une action en responsabilité pour « faute lourde » et une procédure pénale visant le traitement du dossier par les enquêteurs, les magistrats et le ministère de la Justice.

Une plainte déposée dès août 2025

La plainte de la mère de Rosa avait été déposée le 22 août 2025. L’enfant, alors âgée de 10 ans, avait été entendue cinq jours plus tard et avait dénoncé des viols présumés commis entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de Jérôme Barella, dans le Gers. Des examens médico-légaux et psychologiques avaient ensuite été réalisés.

Le suspect n’avait toujours pas été auditionné

Le dossier avait été transmis entre plusieurs parquets avant d’être confié à la gendarmerie de Lectoure en janvier 2026. Au moment de la disparition de Lyhanna, l’enquête était toujours en cours et Jérôme Barella n’avait pas encore été entendu dans cette procédure. Ce point est désormais au centre de la plainte annoncée contre l’État.

Deux procédures annoncées

L’avocat de la mère de Rosa, Me Pierre Debuisson, annonce deux démarches distinctes : une plainte en responsabilité contre l’État devant le tribunal judiciaire pour « faute lourde », et une procédure pénale pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d’autrui. Cette procédure vise les enquêteurs et magistrats ayant travaillé sur le dossier, ainsi que le ministère de la Justice.

Lyhanna retrouvée morte dans un silo

Lyhanna, 11 ans, avait disparu le 29 mai à Fleurance, dans le Gers. Son corps a été retrouvé le 4 juin dans un ancien silo agricole à Puycasquier. L’identification a été confirmée par comparaison ADN, mais les causes de la mort n’étaient pas encore établies après les premières investigations médico-légales.

Jérôme Barella visé par plusieurs procédures

Jérôme Barella, 41 ans, est mis en examen dans l’affaire Lyhanna. Il est cité dans plusieurs procédures ou signalements antérieurs, dont des plaintes pour viols et agressions sexuelles sur mineures. Certaines affaires avaient été classées sans suite, d’autres étaient toujours en cours. Au total, il serait désormais mentionné dans au moins neuf procédures distinctes.

Le gouvernement sous pression

Face à l’émotion nationale, Sébastien Lecornu réunit ce mardi plusieurs ministres autour de la protection de l’enfance et des violences sexuelles. L’exécutif veut accélérer l’examen d’un texte global sur les violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’ajouter de nouvelles mesures au projet de loi sur la protection des enfants. Parmi les pistes évoquées figurent l’aggravation des peines en cas de viols sériels, l’évolution des règles de prescription, l’information des victimes au fil de la procédure et l’obligation de motiver les classements sans suite dans les dossiers de crimes et délits sexuels.

La justice sommée de répondre

L’affaire Lyhanna est désormais aussi celle de Rosa. La plainte annoncée par sa mère vise à établir pourquoi une procédure ouverte depuis l’été 2025 n’a pas conduit à l’audition du suspect avant la mort de Lyhanna. Au-delà du dossier criminel, c’est le fonctionnement même de la chaîne judiciaire et de la protection des enfants qui se retrouve mis en cause.